QXO rachète Kodiak pour 2,25 milliards de dollars dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte tout au long de l'opération)

Le distributeur de matériaux de construction QXO QXO.N a déclaré mercredi qu'il avait accepté d'acheter Kodiak Building Partners à la société de capital-investissement Court Square Capital dans le cadre d'une transaction en actions et en espèces évaluée à environ 2,25 milliards de dollars.

Les actions de QXO étaient en hausse d'environ 5,2 % à 24,4 $ dans les transactions de pré-marché, après avoir augmenté de 21,3 % en 2025.

La transaction comprend 2 milliards de dollars en espèces et 13,2 millions d'actions QXO, que la société a la possibilité de racheter au prix de 40 dollars par action.

Les transactions dans le secteur américain des produits de construction ont repris, les entreprises cherchant à augmenter leur taille et à renforcer leurs chaînes d'approvisionnement locales afin d'atténuer les risques tarifaires, dans un contexte de demande soutenue de réparation et de rénovation, ainsi que de projets non résidentiels.

Kodiak est un distributeur américain de matériaux de construction, notamment de bois d'œuvre, de fermes, de fenêtres et de portes, de produits de couverture et d'imperméabilisation, ainsi que d'autres fournitures pour la construction extérieure. Elle fournit également des services à valeur ajoutée tels que l'assemblage, la fabrication et l'installation.

L'entreprise a généré un chiffre d'affaires d'environ 2,4 milliards de dollars en 2025.

L'ajout du portefeuille de produits de Kodiak devrait aider QXO à gagner plus d'affaires auprès des grands constructeurs de maisons, alors que la société poursuit une stratégie d'acquisition pour développer son échelle et concurrencer les géants de la vente au détail Home Depot HD.N et Lowe's

LOW.N dans la distribution de produits de construction.

Reuters a été le premier à signaler l'acquisition de Kodiak plus tôt dans la journée de mercredi, citant deux personnes ayant une connaissance directe de l'opération.

QXO a déclaré qu'il s'attendait à ce que la transaction soit finalisée au début du deuxième trimestre 2026.

"Nous nous attendons à ce que l'intégration accélère l'expansion des marges", a déclaré le directeur général Brad Jacobs. "Notre pipeline d'acquisition reste très actif, avec beaucoup de poudre sèche provenant de nos financements par actions récemment annoncés et dirigés par Apollo et Temasek."

En janvier, QXO a obtenu un financement de 1,8 milliard de dollars, dirigé par Apollo Global Management APO.N et Temasek (Singapour), après avoir levé 1,2 milliard de dollars précédemment.