QXO progresse grâce à l'obtention de 1,8 milliard de dollars supplémentaires pour financer de futures acquisitions

(Mises à jour)

12 janvier - ** Les actions du distributeur de produits de construction QXO QXO.N augmentent de près de 1,5 % à environ 25,4 $ dans les échanges matinaux

** QXO obtient un financement supplémentaire de 1,8 milliard de dollars dirigé par Apollo Global Management APO.N .

** L'accord porte l'investissement total à 3 milliards de dollars, après que QXO ait levé 1,2 milliard de dollars la semaine dernière

** Une moyenne de 16 analystes évalue l'action à "acheter" ou plus, leur PT médian est de 30 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 63,6 % au cours de l'année écoulée