Qwamplify: "Une année de transition"

Publication du CA 2022



Qwamplify publie un CA 2022 en ligne avec nos attentes, à 31,1 M€ en données publiées et 30,9 M€ à périmètre constant (vs 31 M€ estimé), soit une progression annuelle de +0,4% (-0,3% en comparable). L’évolution de la marge brute est plus décevante et ressort en retrait de -4,5% en consolidé, à 20 M€, et de -5,2% à périmètre constant (19,9 M€). Le groupe réaffirme son attente d’une marge d’exploitation de minimum 10% au S2 et espère retrouver la croissance au second semestre 2023.



Perspectives et révision des estimations



Nous alignons nos prévisions de résultats à celles communiquées par le management et tablons à présent sur un REX 2022e de 3,2 M€ contre 3,6 M€ précédemment, impliquant une marge d’exploitation de 10% sur le S2 et de 10,4% sur l’ensemble de l’exercice.



Sur l’exercice 2023, nous conservons notre estimation de chiffre d’affaires à 32,3 M€ (+4%) malgré un S1 qui promet d’être encore challenging. La priorité que le management semble maintenant donner à la croissance, combinée à 1/ l’intégration en année pleine de Bespoke, 2/ le levier sur la hausse des prix, pas encore pleinement intégré dans le pricing de Qwamplify et 3/ un fort investissement dans le capital humain à des postes clés (recrutement récent d’un head shopper, d’un head média et d’un head conseil), devrait porter ses fruits. Au niveau rentabilité, nous sommes en revanche moins optimistes, pour les mêmes raisons que celles invoquées juste au dessus, et révisons nos estimations 2023e de REX à 3,8 M€, soit une marge d’exploitation de 11,6%, un niveau qui nous semble plus cohérent avec les efforts d’investissements à consentir prochainement.



Recommandation



Après la mise à jour de notre modèle et de certaines hypothèses de valorisation, notre objectif de cours ressort à 8,50 € (vs 9,50 €) et notre recommandation reste à Achat. Si 2022 est une année de transition pour le groupe, la chute prolongée du titre n’en est pas pour autant justifiée selon nous et le cours actuel offre toujours une décote importante par rapport aux comparables (environ 40% sur un multiple NTM d’EV/EBITDA).