Qwamplify: "Un semestre de consolidation"

Publication du CA S1 2022 (octobre – mars)



Qwamplify publie un chiffre d’affaires du premier semestre 2021-2022 légèrement en dessous de nos attentes, à 15,0 M€, soit un repli de -4,7% par rapport au S1 2020-2021. Malgré une tendance positive sur les activités Media (digital), le métier Activation (shopper) a connu plus de difficultés et a pesé sur la croissance globale de la société. Qwamplify reste confiant sur sa stratégie et ses performances de croissance à venir.



Perspectives



Après un exercice 2021 exemplaire, le ralentissement observé au premier semestre ne doit pas inquiéter sur la tendance à long terme de la société : Qwamplify vient de recruter plusieurs nouveaux clients grands comptes de renom (Vélux, Printemps…), la structuration de l’activité se poursuit et la société dispose d’une trésorerie suffisamment solide pour envisager à nouveau de la croissance externe au S2, croissance qui a été motrice dans son récent développement.



Dans l’optique de consolider sa croissance, le groupe a significativement investi (en marketing, commercial, technologie) au cours de la période. Cet investissement a un coût : la marge opérationnelle est maintenant attendue autour de 10% pour le S1 (15% de la marge brute). Au regard de ces éléments, nos ajustons 1/ notre estimation de CA 2022e à 31,5 M€ (TCAM de 8,5% entre 2020 et 2022e), le T3 devant logiquement connaitre quelques turbulences étant donné l’effet de base (+35,5%) et 2/ notre prévision de ROC à 5,3 M€.



Recommandation



Suite à cette publication, notre objectif de cours ressort à 10 € (vs 12 € précédemment). Nous maintenons notre recommandation à Achat et notre opinion positive de la société, notamment au regard de sa faible valorisation, qui nous semble toujours structurellement injustifiée.