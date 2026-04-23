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Qwamplify : Un exercice de transition
information fournie par EuroLand Corporate 23/04/2026 à 08:46

Publication des résultats 2025


Qwamplify a publié hier soir ses résultats annuels pour le compte de l’exercice 2025. Pour rappel, le groupe avait déjà dévoilé un CA 2025 en baisse de -35,3% à 27,1 M€ (-18% une base 2024 à 4 trimestres) ainsi qu’une MB 2025 de 18,8 M€, en repli de -35,1% YoY (-18% vs 2024 sur 4 trimestres). L’EBE s’est établi à 1,7 M€ (en ligne avec notre estimation et en baisse de -55% YoY) et le REX 2025 à 1,0 M€ (-54% vs 2024). Malgré les vents conraires importants sur l’activité, le RNpg 2025 est resté positif à 1,1 M€ (-13% vs 2024). Dans le même temps, Qwamplify a également dévoilé un CA T1 2026 de 5,4 M€ (-26,5% YoY) et une MB 2025 de 3,9 M€ (-27,7% vs 2024).



Perspectives


Pour 2026, le management est resté prudent, estimant que l’environnement de marché ne devrait pas s’améliorer rapidement dans un contexte toujours tendu sur la consommation, le retail et les budgets marketing.


En réponse, le groupe a annoncé le déploiement d’un plan d’économies au T2 2026, accompagné d’une réorganisation managériale. Parallèlement, Qwamplify a prévu d’accélérer ses investissements dans l’IA afin de gagner en productivité et de soutenir l’innovation, avec en point d’appui la mise en production de la nouvelle plateforme Shopper au S2 2026.


L’objectif affiché est de rester rentable en 2026 et de viser un redressement progressif de l’activité d’ici la fin d’année.


Compte tenu d’un début d’année plus difficile qu’attendu sur le plan opérationnel, nous abaissons à 23,9 M€ notre objectif de CA 2026e (contre 26,2 M€ auparavant) traduisant une décroissance de -12,0%. Notre EBE est mécaniquement abaissé à 1,5 M€ (vs 2,0 M€ précédemment) traduisant une marge d’EBITDA de 6,3% (vs 6,2% en 2025). En effet, Qwamplify devrait pouvoir maintenir sa marge grâce à l’inflexion sur la rentabilité attendue au S2 par le management et la sortie des Nordiques qui étaient dilutives sur les marges.


Recommandation


Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat mais nous abaissons notre objectif de cours à 2,5€ (vs 2,8€ auparavant), objectif qui fait ressortir upside de +43,7%.

Valeurs associées

QWAMPLIFY
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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 23/04/2026 à 08:46:24.

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