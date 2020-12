Qwamplify : "Retour de la croissance organique au T4 / Upside sur les marges en 2021 !"

Qwamplify publie un CA 2020 au-dessus de nos attentes, à 25,6 M€ (vs 24,5 M€e) affichant une progression +2,8% et -7,1% en organique. L'exercice profite d'un fort rebond de l'activité au T4 qui ressort en croissance de 12,7% et 2,7% en organique à 6,5 M€. Alors que l'activité avait été impactée par le contexte sanitaire sur le T2 et T3, le T4 profite d'une forte dynamique sur le pôle media et d'un retour à la croissance organique du pôle Activation. La marge brute annuelle est plus impactée à 17,3 M€ (+0,8% et -9,5% en organique).

Recommandation

Après la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort à 8,50 € (vs 7,80 €) et notre recommandation reste à Achat.