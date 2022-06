QWAMPLIFY - Résultats S1 2022

DES RÉSULTATS SEMESTRIELS SOLIDES :

RESULTAT D’EXPLOITATION : 1,6 M€ (15,4% de la MB) & RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : 0,9 M€ (8,6% de la MB)

SECOND SEMESTRE ATTENDU PLUS DYNAMIQUE



Au cours du 1er semestre 2022, le Chiffre d’Affaires consolidé a légèrement baissé pour atteindre 15 M€ (-4,7%) et la Marge Brute s’élève à 10,3 M€, en baisse de 0,4 M€, impactant d’autant le résultat d’exploitation. Celui-ci atteint 1,6 M€, à 15,6% de la Marge Brute.

Outre la rétractation de la Marge Brute, ce résultat est majoritairement affecté par une hausse de 0,4 M€ (+6,7%) des salaires et charges associées, due aux recrutements liés à la forte croissance de 2021 et à la volonté d’accélérer les investissements dans la croissance future.

De ce fait, le Résultat Net Part du Groupe atteint 0,9 M€, à 8,6% de la Marge Brute, il intègre un résultat exceptionnel de -0,1 M€ et des intérêts minoritaires pour -0,2 M€.

Avec une Marge Brute d'Autofinancement solide à 1,2 M€, la trésorerie brute reste à un niveau élevé, soit à 14 M€, en baisse de 1,8 M€. En effet, au cours du 1er semestre, le Groupe a :

● poursuivi son désendettement (-1,2 M€). Au 31 mars 2022, les dettes financières ressortent à 3,4 M€,

● procédé à des rachats d’actions pour 0,6 M€,

● et payé des compléments de prix liés aux performances 2021 des sociétés digitales acquises en 2020, pour un montant de 0,5 M€ .

La trésorerie nette propre reste donc très solide avec un niveau de 4,2 M€.