Qwamplify - Résultats Annuels 2019

Croissance annuelle solide :Marge Brute 2019 : 17,2M€ (+9,1%)Chiffre d'affaires (CA) annuel 2019 : 24,9 M€ (+5,2%)Rentabilité attendue en forte hausse :REX 2019 à plus de 20% de la MB (vs 14% en 2018)RN à plus de 13 % de la MB (vs un RN négatif en 2018)Le Groupe Qwamplify annonce ce jour sa marge brute (MB) annuelle pour l'exercice clos le 30 septembre 2019 à 17,2M€, en forte progression de 9,1%. Le chiffre d'affaires annuel atteint 24,9M€, en hausse de 5,2%.A périmètre comparable, la hausse de la marge brute est de 6% à 16,6M€ et la croissance du chiffre d'affaires de 1% à 24M€. Pour rappel la société Highten, présente dans l'Activation, est consolidée à 100% depuis le 1er avril 2019