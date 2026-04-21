Qwamplify : résultat opérationnel FY25 recule à 1,3 M€ (-58%)

* Qwamplify a dégagé en 2025 un résultat net part du groupe de 1,1 M€ (-13%), soit 6% de la marge brute. * Chiffre d’affaires 2025 en repli de 18% à 27,1 M€, marge brute en baisse de 18% à 18,8 M€. * Résultat opérationnel 2025 en recul de 58% à 1,3 M€, sous l’effet de la contraction de la marge brute et d’une base de comparaison 2024 sur 15 mois. * Au T1 2026, chiffre d’affaires a chuté de 27% à 5,4 M€ et marge brute s’est contractée de 28% à 3,9 M€, la croissance de l’activité Data ne compensant pas la baisse des activités digitales et e-mailing. * Le groupe anticipe une tendance qui « ne devrait pas encore s’inverser » à court terme, tout en visant à rester rentable en 2026 grâce à une réorganisation, un plan d’économies au T2 et une hausse des investissements dans l’IA. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Qwamplify SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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