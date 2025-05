Qwamplify : Rentabilité opérationnelle supérieure aux attentes

Publication des résultats annuels 2024

Qwamplify a publié hier soir ses résultats annuels pour le compte de l’exercice 2024. Pour rappel, la société publie exceptionnellement un exercice de quinze mois en raison d’une modification de ses dates d’exercice fiscal (celui-ci aura désormais lieu sur la période Janvier-Décembre vs Octobre-Septembre auparavant). Ainsi, sur la période allant d’octobre 2023 à décembre 2024 (15 mois), le CA 2024 de Qwamplify s’établit à 41,9 M€ (+0,0% sur 15 mois) et la marge brute à 29,0 M€ (+7,4% sur 15 mois). Coté rentabilité, la société réalise un EBE 15 mois de 3,7 M€ traduisant une marge de 8,8% du CA 15 mois, largement au-dessus de nos attentes (prévision EuroLand : EBE 15 mois de 2,3 M€). Enfin, le ROC 15 mois s’établit à 2,1 M€ et le RNpg 15 mois à 1,1M€ (vs 1,2 M€ prévision EuroLand).

D’autre part, le groupe a profité de sa publication pour dévoiler son CA et sa MB T1 2025. Ces derniers éléments affichent des niveaux de baisses soutenus de respectivement -19,9% et -14,5% dans un contexte de marché exigeant.

Commentaires

Qwamplify publie un chiffre d’affaires audité de 42 M€ et une marge brute de 29 M€, ajustés à la marge suite à une correction intra-groupe. La progression continue de la marge brute sur les cinq derniers trimestres permet au groupe de maintenir une rentabilité satisfaisante malgré la hausse des charges, notamment salariales. L’EBE ressort à 3,7 M€, soit 13 % de la marge brute. Les investissements dans les plateformes Shopper et Pro se traduisent par 731 K€ d’immobilisations. Le résultat d’exploitation est pénalisé par une provision de près de 1 M€ sur Nouvoduo. Le résultat financier s’améliore significativement, porté par une reprise de provision sur Q3, la hausse des produits financiers et un endettement allégé. Le résultat net part du groupe bondit à 1,22 M€, malgré un résultat exceptionnel négatif de 1,05 M€.

Perspectives

Dans un contexte de consommation atone et de tensions persistantes sur les budgets marketing, Qwamplify adopte une posture prudente sur l’évolution de son activité. Le groupe anticipe néanmoins des effets positifs liés aux économies réalisées fin 2024 et début 2025, ainsi qu’à une gestion optimisée de la trésorerie et à une baisse des charges financières, soutenue par une dette quasi inexistante. Les investissements technologiques seront maintenus pour renforcer le potentiel de croissance et la rentabilité à moyen terme.

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 4,2€ objectif qui fait ressortir upside de +79%.