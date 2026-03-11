 Aller au contenu principal
Qwamplify : Recul de la top line en 2025
information fournie par EuroLand Corporate 11/03/2026 à 08:57

Publication du CA 2025


Qwamplify a publié hier soir son chiffre d’affaires pour le compte de l’exercice 2025. Celui-ci est ressorti parfaitement en ligne avec nos attentes à 27,1 M€. La société a donc vu ses revenus décroitre de -18% (vs CA 2024 proforma) en 2025. Dans le même temps, la marge brute 2025 de la société s’est établie à 18,8 M€, également en baisse de -18% YoY. Pour rappel, Qwamplify avait cédé ses filiales Nordiques au deuxième semestre. Ainsi, à périmètre comparable, les revenus et la marge brute ont diminué de respectivement -14% et -15%.



Perspectives


À l’issue de la publication, le groupe anticipe des résultats annuels positifs malgré la baisse de la marge brute, soutenus par les économies réalisées en 2024-2025 qui compensent la hausse des investissements technologiques. À l’instar du T4 2025, le T1 2026 sera pénalisé par les effets de périmètre liés aux cessions de la filiale nordique (juillet 2025) et de l’activité Activation B2B (janvier 2026), pesant mécaniquement sur le CA et la marge brute publiés. À périmètre comparable, le management vise une stabilisation organique au S1 2026, soutenue par le renforcement commercial, les investissements technologiques et un pipeline en amélioration, malgré un environnement toujours contraint.


De notre côté, nous maintenons notre objectif d’EBE 2025e ( à 1,6 M€ (tradusiant une marge d’EBE 2025e de 5,9%) après un exercice en ligne avec nos attentes sur la top line.


Pour 2026e, nous attendons une légère décroissance des revenus (-3,3% à 26,2 M€) liée 1/ aux opérations de cession efféctuées par le groupe ces six derniers mois 2/ ainsi qu’à un environnement toujours défavorable et des budgets toujours restreints chez les annonceurs.



Recommandation


Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et nous maintenons notre objectif de cours à 2,8€, objectif qui fait ressortir upside de +52%.

Valeurs associées

QWAMPLIFY
1,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 11/03/2026 à 08:57:47.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 11/03/2026 à 08:57:47.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

