Qwamplify : Recul de la top line en 2025

Publication du CA 2025

Qwamplify a publié hier soir son chiffre d’affaires pour le compte de l’exercice 2025. Celui-ci est ressorti parfaitement en ligne avec nos attentes à 27,1 M€. La société a donc vu ses revenus décroitre de -18% (vs CA 2024 proforma) en 2025. Dans le même temps, la marge brute 2025 de la société s’est établie à 18,8 M€, également en baisse de -18% YoY. Pour rappel, Qwamplify avait cédé ses filiales Nordiques au deuxième semestre. Ainsi, à périmètre comparable, les revenus et la marge brute ont diminué de respectivement -14% et -15%.

Perspectives

À l’issue de la publication, le groupe anticipe des résultats annuels positifs malgré la baisse de la marge brute, soutenus par les économies réalisées en 2024-2025 qui compensent la hausse des investissements technologiques. À l’instar du T4 2025, le T1 2026 sera pénalisé par les effets de périmètre liés aux cessions de la filiale nordique (juillet 2025) et de l’activité Activation B2B (janvier 2026), pesant mécaniquement sur le CA et la marge brute publiés. À périmètre comparable, le management vise une stabilisation organique au S1 2026, soutenue par le renforcement commercial, les investissements technologiques et un pipeline en amélioration, malgré un environnement toujours contraint.

De notre côté, nous maintenons notre objectif d’EBE 2025e ( à 1,6 M€ (tradusiant une marge d’EBE 2025e de 5,9%) après un exercice en ligne avec nos attentes sur la top line.

Pour 2026e, nous attendons une légère décroissance des revenus (-3,3% à 26,2 M€) liée 1/ aux opérations de cession efféctuées par le groupe ces six derniers mois 2/ ainsi qu’à un environnement toujours défavorable et des budgets toujours restreints chez les annonceurs.

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et nous maintenons notre objectif de cours à 2,8€, objectif qui fait ressortir upside de +52%.