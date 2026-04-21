Qwamplify publie rapport annuel 2025 (clos au 31 décembre)

* Qwamplify a publié rapport de gestion au 31 décembre 2025, décrivant une année marquée par une décroissance organique du groupe et une pression sur rentabilité malgré économies. * Portefeuille a été recentré via cession de Qwamplify Nordics à Eniro Group pour 700 000 EUR, finalisée 1er juillet 2025. * Périmètre opérationnel a été réorganisé avec fusion-absorption de activité programmatique de Seekr par Advertise Me, avec effet comptable et fiscal rétroactif au 1er janvier 2025. * Stratégie produit a évolué avec décision de refonte technique de plateforme Shopper, entraînant accélération de dépréciation de plateforme Astéria. * Depuis clôture, groupe a poursuivi rationalisation avec dissolution de Scale Media via transmission universelle de patrimoine le 9 février 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Qwamplify SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/53F8477681B1AC900516C3EF6C2E932650F53F5F