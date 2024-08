QWAMPLIFY - Nomination Directeur Général et convocation AG

EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2024 :





Dissociation des fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général





Cédric Reny conserve la Présidence du Conseil d’administration





Jérémy Bréot est nommé Directeur Général





Convocation d’une assemblée générale





Levallois-Perret, France, le 13 août 2024, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de services marketing digitales & media annonce que son conseil d’administration réuni ce jour a décidé du changement des modalités d’exercice de la direction générale à compter du 1er septembre prochain.





Il a été décidé, dans ce cadre, de dissocier les fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général, à compter du 1er septembre 2024, afin de séparer clairement les pouvoirs et de bénéficier d’une complémentarité des profils entre le Président fondateur et son Directeur Général.





Cédric Reny, fondateur et jusqu’alors Président Directeur Général, conservera la présidence du conseil d’administration (PCA). Son mandat de président du conseil viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2027 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.