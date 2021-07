QWAMPLIFY - Marge Brute et Chiffre d'Affaires T3 2021

3ème trimestre 2021 : NOUVELLE ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE

MARGE BRUTE +36,5% À 5,5 M€ (+33,7% à PC)

& CHIFFRE D'AFFAIRES + 35,7% À 8,4 M€



Levallois-Perret, France, le 20 juillet 2021, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing annonce ce jour son Chiffre d'Affaires et sa Marge Brute pour le 3ème trimestre 2021 (avril - juin 2021).



Au cours du 3ème trimestre 2021, le Chiffre d'Affaires consolidé progresse de 35,7% et atteint 8,4 M€. Le Groupe rappelle que ce chiffre inclut la consolidation de Kamden (agence Social Média acquise le 12 juin 2020) pour trois mois contre un mois au cours du trimestre de l'exercice précédent. La Marge Brute progresse encore plus fortement de 36,5% à 5,5 M€. A périmètre comparable, elle ressort également en forte hausse, de 33,7%, à 5,4 M€.