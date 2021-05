QWAMPLIFY - Marge Brute et Chiffre d'Affaires S1 & T2 2021

1er Semestre 2021 : FORTE HAUSSE DE LA CROISSANCE

CHIFFRE D'AFFAIRES + 23,2% À 15,8 M€ (+10,3% à PC)

& MARGE BRUTE +26% À 10,7 M€ (+7,7% à PC)

UN 2ème TRIMESTRE EN ACCELERATION SIGNIFICATIVE



Levallois-Perret, France, le 11 mai 2021, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing annonce ce jour son Chiffre d'Affaires et sa Marge Brute pour le 1er semestre 2021 (octobre 2020 - mars 2021).



Au cours du 1er semestre 2021, le Chiffre d'Affaires consolidé progresse de 23,2% pour atteindre 15,8 M€. Le Groupe rappelle que ce chiffre inclut la consolidation de La revanche des sites (agence SEO), Kamden (agence Social Média) et Meet your data (agence analytics) qui avaient été acquises au 2nd semestre de l'exercice précédent. La croissance organique de Qwamplify est restée très dynamique avec un Chiffre d'Affaires à périmètre comparable qui progresse de 10,3% à 14,1 M€.

La Marge Brute progresse encore plus fortement de 26% à 10,7M€. A périmètre comparable, elle ressort en hausse également de 7,7% à 9,2M€.