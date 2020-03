Qwamplify - Dispositif PEA-PME 31.03.2020

Qwamplify confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME



Levallois-Perret, France, le 31 mars 2020, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing confirme répondre à tous les critères d'éligibilité au dispositif PEA-PME précisés par le décret d'application n°2014-283 en date du 4 mars 2014, à savoir un effectif total inférieur à 5 000 salariés, un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total bilan inférieur à 2 milliards d'euros et un siège social en France.

Ces critères d'éligibilité sont applicables sur les comptes consolidés de Qwamplify au 30 septembre 2019.

Les investisseurs peuvent continuer à intégrer les actions Qwamplify au sein des comptes PEA-PME, dispositif destiné à favoriser l'investissement en actions et à soutenir le financement des PME et ETI, bénéficiant des mêmes avantages que le PEA classique.