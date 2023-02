Qwamplify: "Cap sur 2023"

Publication des résultats annuels 2022



Après avoir publié un chiffre d’affaires 2022 de 31,1 M€ en données publiées et 30,9 M€ à périmètre constant (vs 31 M€ estimé), soit une progression annuelle de +0,4% (-0,3% en données comparables), Qwamplify communique des résultats, hors éléments non courants, légèrement supérieurs à nos attentes. L’EBE du groupe s’établit à 3,7 M€ (3,6 M€ estimation Euroland) et le REX à 2,4 M€ (3,7 M€ en excluant une dépréciation non cash sur l’une des filiales du groupe, vs 3,2 M€ estimation Euroland). Après une année délicate pour le groupe et un S1 2023 qui devrait être du même acabit, notre regard est tourné sur la deuxième partie d’année, qui devrait permettre à Qwamplify de retrouver un niveau d’activité en croissance organique et des résultats plus normatifs.



Perspectives et estimations



Nous confirmons les estimations que nous avons revues au moment de la publication du chiffre d’affaires annuel. Nous pensons que Qwamplify devrait atteindre 32,3 M€ de CA sur l’année 2023 (+4%) malgré un S1 qui promet d’être encore challenging. Au niveau rentabilité, nous attendons un EBE 2023e de 4,2 M€ (marge de 12,9%, +90bp) et un ROC de 3,8 M€ (marge ajustée de 11,6%, +90bp). A plus long-terme, bien que la priorité du groupe semble être donnée à la croissance de sa top line et malgré les efforts d’investissements à consentir dans celle-ci, nous estimons que Qwamplify devrait retrouver un niveau de marge d’EBE normatif autour de 15%.



Recommandation



Après la mise à jour de notre modèle, nous ajustons légèrement notre objectif de cours à 8,0 € (vs 8,50 €) et notre recommandation reste à Achat. Si 2022 est une année de transition pour le groupe, la chute prolongée du titre n’en est pas pour autant justifiée selon nous. La valeur se traite 4,0x EV/EBIT NTM, soit 1/ le point le plus bas dans les 5 dernières années de valorisation du groupe, 2/ une décote de 50% par rapport aux comparables du secteur, qui devraient générer en moyenne 9,0% de marge opérationnelle sur 2023 contre 11,6% pour Qwamplify et 3/ une décote d’environ 45% par rapport à l’historique à 5 ans de la société.