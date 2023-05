Qwamplify: "Bon T2, mais les pressions sur l'exercice subsistent"

Publication du CA S1 2023



Après avoir publié un chiffre d’affaires T1 2023 en retrait au moment des résultats annuels de la société (-3,4% publié, -9,5% en organique), Qwamplify communique un CA S1 légèrement supérieur à nos attentes. Les ventes du groupe ressortent à 16,4 M€ (+9,4%), dont +2,8% en organique, à la faveur d’une bonne dynamique commerciale conjoncturelle sur l’ensemble des activités (digital et shopper). La période reste toutefois délicate pour Qwamplify, qui anticipe une baisse de ses résultats sur l’exercice dans un contexte de forte pression sur les budgets des annonceurs et de restrictions de diffusion de la part des FAI.



Perspectives



Si aucune indication précise n’avait été fournie par le management au moment des résultats annuels, celui ci anticipe désormais une baisse des résultats du groupe sur le semestre, mais également sur l’ensemble de l’exercice. Le T3 est à présent aussi attendu en baisse organique au niveau du chiffres d’affaires. De notre côté, par prudence, nous ne prévoyons plus aucune croissance (à périmètre constant) sur l’ensemble du S2, et anticipons à présent un CA annuel de 31,5 M€ (vs 32,3 M€ précédemment) avec l’intégration de Bespoke. Sur la rentabilité, nous revoyons aussi notre prévision d’EBE à 3,0 M€ (marge de 9,5%). Les efforts engagés par la direction (investissement à des postes clés, structuration de l’offre, intégration des acquisitions) devraient finir par payer, mais à plus long terme.



Recommandation



Nous revoyons notre objectif de cours à 6,0€ (vs 8,0 €) étant donné la dégradation de notre BP et la mise à jour de certaines hypothèses essentielles de valorisation. Malgré le manque de catalyseurs à court terme sur la valeur et un contexte très pénalisant pour la société, nous restons à l’Achat et préconisons la patience.