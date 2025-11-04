Qui vend ? Starbucks et d'autres entreprises américaines réduisent leur exposition à la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Waylon Cunningham

Starbucks SBUX.O a annoncé lundi qu'elle vendait une participation majoritaire dans ses activités en Chine à Boyu Capital dans le cadre d'une transaction évaluée à 4 milliards de dollars, environ un an après que le directeur général Brian Niccol a pris la barre et lancé une restructuration.

Depuis mai 2025, l'entreprise a entamé un processus formel visant à trouver un partenaire local pour Starbucks China. Goldman Sachs a conseillé l'entreprise de Seattle pour la vente.

Starbucks n'est pas la première marque américaine à se désengager ou à céder partiellement ses activités dans le pays, alors que la concurrence s'intensifie entre les deux plus grandes économies du monde.

Le président américain Donald Trump a rencontré le président chinois Xi Jinping jeudi, prolongeant une trêve commerciale délicate et concluant un accord qui a permis d'éviter la menace de droits de douane de 100 % sur les produits chinois brandie par Donald Trump.

Voici une liste d'autres entreprises américaines qui ont réduit leur exposition à la Chine.

BEST BUY (2014)

Best Buy s'est retiré de son activité de vente au détail en Chine en vendant sa chaîne Five Star de 184 magasins à la société immobilière nationale Zhejiang Jiayuan Group, invoquant une orientation stratégique vers l'Amérique du Nord. Best Buy s'est efforcé de lutter contre ses rivaux chinois sur un marché encombré, alors que d'autres entreprises américaines se sont plaintes du fait qu'il était devenu plus difficile d'opérer dans le pays.

YUM BRANDS (2016)

En 2016, Yum Brands, propriétaire de KFC et de Pizza Hut, a vendu une participation dans son entreprise Yum China à la société d'investissement Primavera Capital et à une filiale d'Alibaba Group Holding 9988.HK pour 460 millions de dollars. Plus tard dans l'année , Yum China a été scindée et cotée séparément à la Bourse de New York en raison de la pression exercée par les investisseurs activistes à la suite de scandales alimentaires et de faux pas en matière de marketing. Depuis lors, Yum China a connu une croissance rapide entre ses magasins KFC - qui, avec 12 000 magasins en Chine, sont plus nombreux que les magasins américains - et des marques spécifiques à la Chine telles que KCOFFEE.

UBER (2016)

Uber a vendu ses activités en Chine à son rival Didi Chuxing en août 2016. En échange, les investisseurs d'Uber ont reçu une participation d'environ 20 % dans Didi, ce qui a mis fin à une coûteuse guerre des prix. L'opération a valorisé la nouvelle entité à environ 35 milliards de dollars.

MCDONALD'S (2017)

En 2017, McDonald's a vendu une participation majoritaire dans ses activités en Chine et à Hong Kong au conglomérat soutenu par l'État CITIC Ltd 0267.HK et au groupe Carlyle pour un montant pouvant atteindre 2,1 milliards de dollars. À l'époque, McDonald's était en difficulté dans le pays en raison du scandale de la viande avariée et de la concurrence féroce des chaînes locales, après des années d'expansion rapide. En 2023, McDonald's a porté sa participation dans l'entreprise chinoise à 48 % en rachetant les 28 % détenus par Carlyle, ce qui a valorisé la participation à 6 milliards de dollars. Chris Kempczinski, directeur général de McDonald's, a déclaré que l'entreprise souhaitait "bénéficier du potentiel à long terme de notre marché à la croissance la plus rapide."

Au-delà de la restauration rapide, Walmart, le plus grand distributeur américain, n'a pris aucune mesure pour abandonner le contrôle, même partiel, de sa division chinoise - bien que celle-ci ne soit pas cotée en bourse. L'entreprise est en train d'augmenter le nombre de ses magasins et la présence en ligne de ses populaires entrepôts de rabais Sam's Club dans le pays.

AMAZON (2017-2019)

Pour se conformer à la réglementation chinoise de plus en plus stricte, Amazon a vendu à un partenaire local, Beijing Sinnet Technology, certains actifs physiques de l'activité cloud d'Amazon Web Services (AWS) en Chine. La vente a été évaluée à environ 2 milliards de yuans. En 2019, Amazon a fermé sa place de marché domestique chinoise pour se concentrer sur le commerce transfrontalier et le cloud.

GAP (2022-2023)

Le distributeur américain de vêtements Gap a convenu en novembre 2022 de vendre ses activités en Grande Chine à Baozun, alors que la marque de consommation est confrontée à des vents contraires persistants dans la deuxième économie mondiale. Baozun a déclaré à l'époque que son unité paierait jusqu'à 50 millions de dollars pour acquérir Gap Shanghai Commercial et Gap Taiwan Ltd, qui gèrent l'ensemble des activités de Gap en Chine élargie.

L'entité de Shanghai a déclaré une perte nette après impôts de 256 millions de yuans (35,34 millions de dollars) pour 2021, contre 456,3 millions de yuans un an plus tôt, a déclaré Baozun dans un document. L'entité taïwanaise a déclaré une perte nette après impôts de 199,8 millions de dollars taïwanais (6,24 millions de dollars) pour l'exercice clos le 29 janvier 2022.