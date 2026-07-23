Quest en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

23 juillet - ** L'action de l'opérateur de laboratoires Quest Diagnostics DGX.N progresse de 10% à 231,20 dollars

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté à une fourchette comprise entre 11,05 et 11,25 dollars par action, contre une fourchette précédente de 10,63 à 10,83 dollars

** DGX annonce un bénéfice ajusté de 3,12 dollars par action au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,84 dollars – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires de la société au deuxième trimestre, à 3,04 milliards de dollars, dépasse les prévisions des analystes, qui s'élevaient à 2,97 milliards de dollars ** Ces résultats sont “bien supérieurs aux prévisions générales”, ont déclaré les analystes de Barclays

** “Le chiffre d’affaires a augmenté de plus de 10%, presque entièrement grâce à une croissance organique de nos canaux de distribution auprès des médecins, des hôpitaux et des particuliers”, a déclaré le directeur général Jim Davis **Compte tenu de l'évolution du cours en séance, l'action affiche une hausse d'environ 32% depuis le début de l'année