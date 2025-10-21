Quest Diagnostics revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels en raison de la demande de tests de laboratoire

La société Quest Diagnostics DGX.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de revenus pour l'ensemble de l'année mardi, misant sur une demande soutenue pour ses tests de diagnostic.

Les actions de la société basée dans le New Jersey étaient en hausse de 2,7 % lors des échanges avant l'ouverture du marché.

Quest prévoit un bénéfice ajusté pour 2025 compris entre 9,76 et 9,84 dollars par action, contre une fourchette précédente de 9,63 à 9,83 dollars par action.

Elle prévoit un chiffre d'affaires annuel de 10,96 milliards de dollars à 11 milliards de dollars, ce qui est supérieur à son estimation précédente de 10,80 milliards de dollars à 10,92 milliards de dollars.

Alors que la forte demande de chirurgies non urgentes, en particulier chez les Américains plus âgés, a entraîné une augmentation de la demande d'examens diagnostiques, des sociétés comme Quest et Labcorp LH.N ont également bénéficié d'accords pour gérer les laboratoires hospitaliers dans le cadre de leur recherche de gains de parts de marché.

Le chiffre d'affaires de Quest pour le troisième trimestre a augmenté de 13,1 % pour atteindre 2,82 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,74 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la nouvelle législation, y compris la loi One Big Beautiful Bill de l'administration Trump, et l'expiration prévue des crédits d'impôt améliorés de l'Affordable Care Act à la fin de 2025, n'aient pas d'impact significatif sur le chiffre d'affaires en 2025 et 2026.

Les changements pourraient réduire les recettes consolidées de 50 à 60 points de base d'ici 2028 par rapport à 2025, principalement en raison de la baisse des recettes des plans d'assurance de l'Obamacare ou de l'ACA exchange.

L'OBBBA impose une vérification plus stricte de l'éligibilité et met fin à la réinscription automatique des clients de l'ACA, tandis que l'expiration des crédits d'impôt bonifiés augmentera les primes pour des millions d'assurés.

Sur une base ajustée, Quest a enregistré un bénéfice de 2,60 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 2,50 dollars.