La Bourse de Paris profite des espoirs de détente commerciale

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en petite hausse lundi, profitant des espoirs de détente commerciale entre les États-Unis et la Chine après des propos encourageants du président américain.

Le CAC 40 a terminé en hausse de 0,16%, soit un gain de 13,55 points, pour terminer à 8.239,18 points.

L'indice vedette de la place parisienne avait conclu stable vendredi, (0,00%) à 8.225,63 points et pris 0,63% sur la semaine.

Le CAC 40 reste ainsi à quelques dizaines de points de ses records en séance à 8.271,48 points et en clôture à 8.258,86 points, atteints mardi.

"La perception du marché est restée positive, soutenue par les espoirs d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine", commente Patrick Munnelly, analyste de Tickmill Group.

Donald Trump, qui est arrivé lundi au Japon, s'est montré résolument optimiste avant sa rencontre cruciale jeudi avec le président chinois Xi Jinping, censée résoudre le différend commercial avec la Chine.

"Nous aurons une très bonne conversation" avec Xi Jinping, a prédit le président américain, pendant un échange avec la presse à bord de son avion.

Par ailleurs, "cette semaine s'annonce cruciale pour les marchés financiers avec, à l'agenda, plusieurs décisions de banques centrales, les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine ainsi que les résultats trimestriels des grandes entreprises technologiques", note Fawad Razaqzada, analyste de marché à City Index.

Malgré l'absence de publication de la plupart des indicateurs économiques à cause de la paralysie budgétaire depuis début octobre aux Etats-Unis, la Réserve fédérale américaine (Fed) devrait abaisser mercredi ses taux pour la seconde fois cette année, alors que l'inflation persiste.

Vendredi, le département américain du Travail a publié l'indice d'inflation CPI, une obligation dans la mesure où celui-ci sert pour l'indexation des pensions de retraite des Américains. Il a montré qu'en septembre, les prix à la consommation avaient continué d'augmenter, de 3% sur un an.

Euronext CAC40