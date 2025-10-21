 Aller au contenu principal
Quest Diagnostics revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels en raison de la demande de tests de laboratoire
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 13:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du premier paragraphe, ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 7, 11)

La société Quest Diagnostics DGX.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, misant sur une demande soutenue pour ses tests de diagnostic, après avoir publié des résultats solides pour le troisième trimestre.

Les actions de la société basée dans le New Jersey étaient en hausse de 2,7 % dans les échanges de pré-marché.

Quest prévoit un bénéfice ajusté pour 2025 compris entre 9,76 et 9,84 dollars par action, contre une fourchette précédente de 9,63 à 9,83 dollars par action.

Elle prévoit un chiffre d'affaires annuel de 10,96 milliards de dollars à 11 milliards de dollars, ce qui est supérieur à son estimation précédente de 10,80 milliards de dollars à 10,92 milliards de dollars.

Alors que la demande saine de chirurgies non urgentes, en particulier chez les Américains plus âgés, a stimulé la demande de tests diagnostiques, Quest et son homologue Labcorp LH.N ont également bénéficié d'accords pour gérer les laboratoires hospitaliers dans leur quête de gains de parts de marché.

Les revenus de Quest pour le troisième trimestre ont augmenté de 13,1% pour atteindre 2,82 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,74 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"La croissance a reflété une dynamique soutenue dans les tests de base, une force continue dans les diagnostics avancés, l'absence de problèmes météorologiques et la contribution incrémentielle des fusions et acquisitions", a déclaré Elizabeth Anderson, analyste chez Evercore ISI.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la nouvelle législation, y compris la loi One Big Beautiful Bill de l'administration Trump, et l'expiration prévue des crédits d'impôt améliorés de l'Affordable Care Act à la fin de 2025, n'aient pas d'impact significatif sur le chiffre d'affaires en 2025 et 2026.

Les changements pourraient réduire les recettes consolidées de 50 à 60 points de base d'ici 2028 par rapport à 2025, principalement en raison de la baisse des recettes des plans d'assurance de l'Obamacare ou de l'ACA exchange.

L'OBBBA impose une vérification plus stricte de l'éligibilité et met fin à la réinscription automatique des clients de l'ACA, tandis que l'expiration des crédits d'impôt bonifiés augmentera les primes pour des millions d'assurés.

David Westenberg, de Piper Sandler, a déclaré: "Nous considérons les laboratoires nationaux comme l'un des investissements les plus sûrs et les plus stables".

Sur une base ajustée, Quest a enregistré un bénéfice de 2,60 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,50 dollars.

