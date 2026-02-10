Quest Diagnostics prévoit pour 2026 un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux estimations grâce à la demande de tests de laboratoire

Quest Diagnostics DGX.N a prévu mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires 2026 supérieurs aux estimations de Wall Street après avoir dépassé les attentes pour les résultats du quatrième trimestre grâce à une forte demande pour ses tests de diagnostic.

L'opérateur de laboratoire s'attend à ce que son bénéfice ajusté pour 2026 soit compris entre 10,50 et 10,70 dollars par action, contre des estimations de 10,43 dollars, selon des données compilées par LSEG.

Quest prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 11,7 et 11,82 milliards de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 11,39 milliards de dollars.

Les actions de la société basée dans le New Jersey étaient en hausse de 1,4 % dans les échanges avant bourse.

Les résultats et les prévisions indiquent une amélioration des conditions pour les tests de diagnostic, car la demande de chirurgies non urgentes, en particulier chez les Américains plus âgés, augmente les volumes, Quest et son homologue Labcorp

LH.N s'appuyant également sur des accords de gestion des laboratoires hospitaliers pour augmenter leur part de marché.

La société a déclaré en octobre qu'elle s'attendait à ce que la législation, y compris la loi One Big Beautiful Bill de l'administration Trump et les crédits d'impôt améliorés de l'Affordable Care Act récemment expirés, n'aient pas d'impact significatif sur les revenus en 2025 et 2026.

Le chiffre d'affaires de Quest pour le quatrième trimestre a augmenté de 7,1% pour atteindre 2,81 milliards de dollars, dépassant les estimations moyennes des analystes de 2,75 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice trimestriel de 2,42 $ par action, dépassant les estimations de 2,36 $.