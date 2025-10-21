Quest Diagnostics en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations

21 octobre - ** Les actions de l'opérateur de laboratoire Quest Diagnostics DGX.N augmentent de 2,7% à 195,50 $ avant le marché

** La société déclare un bénéfice trimestriel ajusté de 2,6 $/shr par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,5 $/shr - données compilées par LSEG

** Les revenus trimestriels de 2,82 milliards de dollars dépassent les attentes de 2,74 milliards de dollars

** DGX revoit à la hausse ses prévisions pour 2025; elle prévoit désormais un BPA ajusté de 9,76 à 9,84 dollars, contre 9,63 à 9,83 dollars précédemment

** "Forte demande pour nos solutions cliniques et exécution diligente de notre stratégie", a déclaré le directeur général Jim Davis

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~26% depuis le début de l'année