Quest Diagnostics atteint un niveau record après des prévisions optimistes pour 2026

10 février - ** Les actions de l'opérateur de laboratoire Quest Diagnostics DGX.N augmentent de 6,51 %pour atteindre un record historique de 203,70 $ ** L'entreprise prévoit des revenus pour 2026 dans une fourchette de 11,7 milliards de dollars à 11,82 milliards de dollars, supérieurs aux estimations des analystes de 11,39 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté pour 2026 est prévu entre 10,50 $ et 10,70 $, par rapport aux estimations de 10,43 $

** Augmentation de 7,1 % du chiffre d'affaires du 4ème trimestre à 2,81 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,75 milliards de dollars

** Bénéfice ajusté par action au 4ème trimestre de 2,42 $, contre des estimations de 2,36 $

** L'action DGX a augmenté de 15 % en 2025