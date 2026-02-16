Quentin: il est "impensable" que la gauche "cultive le moindre doute" sur une "alliance avec LFI", dit Glucksmann

Raphaël Glucksmann, leader du parti Place publique et député européen, le 14 janvier 2026 à Paris ( AFP / Martin LELIEVRE )

Il est "impensable" que la gauche "cultive le moindre doute" sur une "possible alliance avec La France insoumise" à l'élection présidentielle de 2027, a estimé lundi l'eurodéputé Place Publique Raphaël Glucksmann, après la mort de Quentin, un militant identitaire sous les coups de militants antifas.

"Il va falloir maintenant qu'on mette un terme à cette brutalisation du débat public", a estimé Raphaël Glucksmann sur RTL, affirmant "une responsabilité de tous les dirigeants politiques qui attisent la haine, y compris ceux de la France insoumise".

"Il y a aussi des morts causées par les milices d'ultradroite", a-t-il néanmoins reconnu. Soulignant que c'est le Rassemblement national qui "menace aujourd'hui de prendre le pouvoir en France", qui "menace de faire basculer la France dans le camp trumpiste et dans le camp poutinien", le très probable candidat à la présidentielle "a promis d'être la digue".

"Nous serons cette digue de défense de la démocratie, précisément parce que nous ne ferons aucune alliance avec des mouvements qui mettent à mal la démocratie, dont la France insoumise", a encore précisé Raphaël Glucksmann.

Raphaël Glucksmann a cité Jean-Luc Mélenchon, l'eurodéputée Rima Hassan, les députés Raphaël Arnault et Thomas Portes, les accusant de "jeter de l'huile sur le feu" dans le débat politique et estimant que "c'est proprement irresponsable".

Le procureur de Lyon doit tenir une conférence de presse lundi à 15H00 pour lever les zones d'ombre qui demeurent sur l'agression jeudi soir de Quentin Deranque, 23 ans, alors qu'il assurait le service d'ordre du collectif identitaire Nemesis venu protester contre une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences-Po Lyon.

Il est mort samedi des suites de ses blessures.

Dimanche soir, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a affirmé que "manifestement c'est l'ultragauche qui était à la manœuvre" et a pointé du doigt la possible implication du groupe antifasciste "La Jeune Garde".

Ce collectif antifa, qui a nié toute implication, a été fondé par Raphaël Arnault, aujourd'hui député de La France insoumise. Ce dernier a exprimé samedi sur X "horreur et dégoût" après l'annonce de la mort de l'étudiant.