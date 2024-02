Quels secteurs privilégier en cas de maintien des taux en 2024 ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

D'après le consensus des analystes, il est prévu que les taux directeurs des banques centrales soient maintenu à des niveaux élevés jusqu'à fin 2024. Il est donc possible que les taux soient maintenus, même s'il faudra être vigilant car Jerome Powel a laissé entendre le contraire le 1er décembre 2023.

Le maintien des taux à des niveaux élevés n'est théoriquement pas favorable pour la croissance du cours des actions en Bourse. Toutefois, des secteurs pourraient mieux s'en sortir que d'autres, découvrons lesquels.

Le secteur bancaire et financier

C'est le secteur bancaire qui profiterait probablement le plus d'un maintien des taux d'intérêt à des niveaux élevés. En effet, un maintien des taux d'intérêt en 2024 serait bénéfique pour le secteur bancaire car les taux d'intérêt élevés augmentent la marge de profit des banques dans le processus de crédit, c'est-à-dire la différence entre le taux auquel elles prêtent et le taux auquel elles empruntent. Ensuite, des taux d'intérêt élevés réduisent le risque de défaut des emprunteurs, car ils incitent les banques à une meilleure sélection des projets d'investissement et à une plus grande discipline financière, ce que nous pouvons constater sur les crédits immobiliers qui sont plus difficiles à obtenir actuellement.

Des taux d'intérêt élevés renforcent aussi la solvabilité des banques, car ils augmentent la valeur de leurs fonds propres et de leurs actifs.

Un investisseur souhaitant se positionner sur le secteur bancaire pourrait sélectionner des valeurs du CAC 40 comme par exemple AXA, BNP Paribas, Société Générale ou Crédit Agricole. En ce qui concerne les valeurs étrangères, nous pouvons citer JP Morgan, Goldman Sachs, CitiGroup ou Morgan Stanley.

Il sera bien sûr possible aussi de s'orienter vers des ETF offrant une exposition ciblée et diversifié sur le secteur bancaire comme l'ETF Lyxor STOXX Europe 600 Banks (ISIN : LU1834983477), ou même par exemple l'ETF Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services (ISIN : LU1834984798) pour les investisseurs qui souhaiteraient aussi obtenir une exposition sur les compagnies d'assurance.

Performance 2023 de l'ETF Lyxor STOXX Europe 600 Banks

Source : TradingView

Le secteur des consommations de base

Le deuxième secteur qui devrait bien se porter si maintien des taux directeurs élevés est le secteur de la consommation de base, aussi appelé secteur de la consommation défensive. Un maintien des taux d'intérêt élevés en 2024 serait bénéfique pour ce secteur, car il stimulerait la demande de produits essentiels, et augmenterait les marges des entreprises qui les produisent.

Plusieurs facteurs viennent expliquer ce phénomène, notamment le fait que le secteur de la consommation de base regroupe les entreprises qui vendent des produits ou des services dont la demande est peu sensible aux variations de revenu ou de prix (inflation), tels que l'alimentation et les boissons, les produits d'hygiène et les médicaments.

De plus, un maintien des taux d'intérêts élevés réduit le pouvoir d'achat des ménages qui focalisent donc leurs dépenses sur les achats essentiels et le remboursement de leurs dettes. La consommation des produits de base devient alors prioritaire sur les dépenses qui ne sont pas indispensables comme les loisirs, les voyages ou les produits technologique.

Ainsi, un maintien des taux d'intérêt élevés favoriserait la croissance des prix des produits de base, qui sont souvent liés aux prix des matières premières. Les entreprises du secteur de la consommation de base pourraient généralement répercuter la hausse de leurs coûts de production sur leurs prix de vente, sans craindre de perdre des clients. Elles augmenteraient ainsi leurs marges et leurs profits.

Les investisseurs souhaitant investir en Bourse dans ce secteur pourront choisir des actions comme par exemple Nestlé, Danone, PepsiCo, Coca-Cola, Pernod Ricard, Unilever, P&G ou encore Colgate Palmolive.

Il existe aussi des ETF offrant une plus large diversification tout en respectant le thème des consommations de base. Un tracker qui pourrait être intéressant et qui est éligible au PEA, est l'ETF Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (ISIN : LU2082998324).

Performance 2023 de l'ETF Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods

Source : TradingView

Le secteur du luxe

À l'extrême opposé des produits de consommation de base mais avec une logique économique assez proche, le secteur du luxe, comprenant la mode, la joaillerie, l'horlogerie, la parfumerie, la cosmétique, l'automobile de luxe ou l'hôtellerie de luxe pourrait bien résister à des taux élevés maintenus en 2024.

En effet, un maintien des taux d'intérêt élevés stimulerait la demande des consommateurs les plus fortunés, qui sont les principaux clients du secteur du luxe. En fait, des taux d'intérêt élevés favorisent l'épargne et la constitution de patrimoine, ce qui accroît le pouvoir d'achat et la confiance des ménages aisés.

De plus, les taux d'intérêt élevés renchérissent le coût du capital et réduisent la rentabilité des investissements alternatifs, ce qui rend les marques de luxe plus attractives et plus rentables. Une particularité pour le secteur du luxe en France : les Jeux Olympiques de 2024 à Paris seront aussi une publicité indirecte pour les marques de luxe françaises.

Les investisseurs souhaitant profiter d'une potentiel hausse du secteur du luxe pourront acheter des actions comme par exemple LVMH, Kering, Hermès International, L'Oréal, ou Ferrari et Richemont.

Il serait aussi possible de choisir un ETF pour investir dans le secteur du luxe. Celui qui semble le plus adapté est l'ETF Amundi S&P Global Luxury (ISIN : LU1681048630). Vous noterez que la performance est assez similaire à celui du secteur des biens de consommations défensives, car comme nous l'expliquions, c'est quasiment la même logique macroéconomique qui fait de ce secteur du luxe un domaine intéressant en cas de statu quo sur les taux directeurs à un niveau élevé.

Performance 2023 de l'ETF Amundi S&P Global Luxury

Source : TradingView

