Quels secteurs privilégier en cas de baisse des taux ?

Les hausses comme les baisses des taux directeurs des banques centrales impactent fortement l'évolution des actions en Bourse. Une baisse des taux pourrait être favorable pour l'ensemble des marchés boursiers, mais des secteurs précis pourraient davantage en profiter.

Découvrons dans cet article les secteurs à privilégier pour investir en Bourse en 2024 dans un contexte de baisse des taux d'intérêts.

L'immobilier, la construction et le bâtiment

Les secteurs de l'immobilier (notamment l'immobilier neuf), de la construction et du bâtiment ont été fortement impactés depuis 2022 par la hausse des taux d'intérêts directeurs. En effet, une hausse des taux d'intérêts directeurs exerce une influence directe sur le coût d'emprunt des crédits immobiliers, lequel est le principal moyen de financement pour acheter un logement neuf ou pour financer la construction d'un bâtiment par des promoteurs immobiliers. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus le crédit immobilier est cher et difficile d'accès, ce qui pénalise le secteur dans son ensemble.

En 2022 et 2023, les banques centrales ont augmenté leurs taux d'intérêts directeurs avec l'objectif de maîtriser et réduire l'inflation. Réduisant l'accessibilité au crédit immobilier et abaissant la rentabilité des investissements immobiliers, la hausse des taux a eu un impact négatif sur le secteur du bâtiment.

Par exemple, entre janvier et août 2023, selon le site Meilleurtaux, les taux immobiliers à 20 ans sont passés de 2,60 % à 3,80 % en moyenne. De plus, bien qu'en France les crédits immobiliers soient généralement à taux fixe, ce n'est pas le cas dans les autres pays du monde. La hausse des taux a donc considérablement augmenté le risque de défaut de paiement des crédits immobiliers, ce qui entraîne des saisies et des ventes aux enchères de biens immobiliers, et donc une baisse des prix globale.

En 2024, la BCE et la FED pourraient décider d'assouplir leurs politiques monétaires en raison de la baisse de l'inflation observée récemment, et pour faire face au ralentissement économique qui présente un risque de récession. Nous pourrions donc observer une baisse des taux d'intérêts en 2024.

Une baisse des taux d'intérêts serait salutaire pour le secteur de l'immobilier neuf, de la construction et du bâtiment, car elle stimulerait la demande des acheteurs potentiels, qui auraient plus de facilité à emprunter et plus de pouvoir d'achat immobilier. De plus, elle réduirait le risque de défaillance des emprunteurs, qui auraient moins de charges à payer.

Si un tel contexte venait à se concrétiser, il pourrait être intéressant d'investir dans des actions comme par exemple Vinci, Bouygues, Eiffage ou Saint Gobain, ainsi que dans des ETF sur le thème de l'immobilier ou du bâtiment comme par exemple le iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (ISIN : DE000A0H08F7).

Performance 2022 et 2023 de l'ETF iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials

Source : TradingView

Les télécommunications

Bien que le secteur des télécoms se soit bien repris en 2023 avec des performances effaçant totalement les pertes de 2022, une baisse des taux en 2024 pourrait encore davantage booster ce secteur.

Le secteur des télécommunications est un domaine très concurrentiel dans lequel l'innovation doit être permanente au risque de perdre des parts de marché. L'innovation et la recherche demandent aux entreprises dans les télécoms d'importantes dépenses qui sont généralement financées par des emprunts obligataires. La hausse des taux engendre donc un coût d'emprunt plus élevé qui pénalise grandement la rentabilité des entreprises du secteur.

Une baisse des taux d'intérêts directeurs par la BCE et la FED serait bénéfique pour le secteur des télécommunications, car elle stimulerait les investissements et le financement des entreprises du secteur, lesquels sont absolument nécessaires pour répondre à la demande croissante des consommateurs et des entreprises, notamment en matière de 5G (voire même de 6G), d'internet par satellite, d'intelligence artificielle ou de cybersécurité.

Pour se positionner sur le secteur des télécommunications, il pourrait être possible de choisir des actions comme par exemple Orange, T-Mobile, AT&T ou encore choisir un ETF thématique correspondant à ce secteur comme le Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications (ISIN : LU1834988609).

Performance 2023 de l'ETF Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications

Source : TradingView

La santé

Les performances boursières des actions du secteur de la santé ont été décevantes en 2023, à l'image de l'action Sanofi qui enregistre une perte de -3,80 % depuis le 1er janvier 2023.

Le secteur de la santé a été pénalisé en 2023 par la hausse des taux d'intérêt pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la hausse des taux d'intérêt a augmenté le coût de la dette pour les établissements de santé publics et privés, qui ont dû faire face à des charges financières plus élevées, ce qui a donc affecté la rentabilité des entreprises du secteur de la santé, qui ont également subi une concurrence accrue et une pression sur les prix. Et la hausse des taux d'intérêt et l'inflation encore présente a aussi réduit la demande de soins et de biens médicaux de la part des ménages, qui ont vu leur pouvoir d'achat diminuer.

Dans le cas d'une baisse des taux d'intérêt en 2024, l'effet serait bénéfique pour le secteur de la santé et surtout pour les biotechs, qui comme les autres secteurs de croissance, sont très sensibles au coût de la dette. Dans un contexte de baisse des taux, il serait donc possible d'anticiper un retour des valeurs du secteur de la santé et des biotechs en 2024, car une baisse des taux d'intérêt réduirait le coût d'emprunt pour les établissements de santé, ce qui leur permettrait de réaliser des investissements dans l'innovation et de renforcer leur résilience.

Un investisseur souhaitant profiter d'un retour du secteur de la santé aura le choix entre des actions comme par exemple Sanofi, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, Bayer et bien d'autres. Le choix étant vraiment large, s'orienter vers un ETF comme Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF (ISIN : LU1834986900) pourrait aussi être un choix pertinent. Les investisseurs souhaitant orienter leur décision d'investissement sur les biotechs en priorité pourront choisir par exemple l'ETF WisdomTree BioRevolution UCITS (ISIN : IE000O8KMPM1).

Performance 2022 et 2023 de l'ETF WisdomTree BioRevolution

Source : TradingView

