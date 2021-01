Quels secteurs et actions en Bourse bénéficieront de la présidence Biden ?

Joe Biden rentre à la Maison Blanche ce 20 Janvier lors du fameux "Inauguration Day", marquant le début de son mandat de 46ème Président des États-Unis. Le retour du camp démocrate au pouvoir va clairement bénéficier à certains secteurs. Nous vous en proposons trois, ainsi qu'une liste de valeurs en Bourse intéressantes à étudier pour éventuellement en profiter.

Le secteur des infrastructures comme moteur de la relance US

Il y avait l'espoir que l'administration Trump ferait de l'amélioration des infrastructures l'une de ses priorités économiques, mais cela ne s'est jamais produit. Cependant, la nécessité de moderniser les autoroutes, les chemins de fer et les ponts est toujours d'actualité sur le territoire américain et encore plus pressante étant donné le contexte économique : la pandémie a provoqué une crise de l'emploi et le secteur des infrastructures a déjà prouvé son efficacité par le passé dans les différents plans de relance. C'est le but du plan "Build Back Better" dévoilé par le président Biden.

Quelles valeurs en Bourse pour profiter de la relance américaine par les infrastructures ?

Des valeurs comme Caterpillar, le leader mondial des fabricants d'équipements de construction et miniers, ou Martin Marietta, premier fournisseur de matériaux de construction (ciment, béton etc.) ou encore Eaton, le spécialiste de la gestion d'énergie, devraient profiter des investissements de l'administration Biden dans les infrastructures.

Le secteur des énergies renouvelables au cœur du Green New Deal

Même si Joe Biden est moins impliqué sur les questions environnementales que beaucoup de ses pairs démocrates, le développement durable et les énergies renouvelables constituent une grande partie de son programme de relance, détaillé sur son site officiel. Il propose un "Green New Deal" revisité, avec pour ambition d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Le plan représentera un investissement fédéral de 1 700 milliards de dollars au cours des dix prochaines années.

Quelles actions en Bourse pour profiter de la vague verte ?

Pour surfer sur cette vague d'investissements verts, citons par exemple Brookfield Renewable Partners, gestionnaire de parcs solaires, éoliens et hydroélectriques, NextEra Energy, l'un des plus grands producteurs d'énergie éolienne et solaire, ou encore SolarEdge Technologies, le leader mondial des onduleurs photovoltaïques. N'oublions pas non plus Tesla et son parcours boursier impressionnant !

Le secteur du cannabis bientôt revitalisé par la dépénalisation ?



Les démocrates ont une vision plus souple sur le sujet du cannabis que leurs compatriotes républicains et sont plus susceptibles de soutenir la légalisation des drogues dite "douces". Joe Biden ne soutient pas publiquement la légalisation de la marijuana au niveau fédéral, ou du moins, pas encore. Cependant, étant donné son soutien à une réforme judiciaire qui comprendrait la dépénalisation de la consommation de marijuana, il semble crédible d'imaginer une légalisation complète au cours de ces quatre ans de mandat.

Quelles valeurs en Bourse pour profiter de l'autre vague verte ?

Pour surfer sur l'autre vague "verte", mentionnons par exemple Canopy growth, le leader de la production de cannabis à des fins médicales et récréatives, Innovative Industrial Properties, le gestionnaire immobilier d'infrastructures pour la culture de cannabis médical.

