Quels ordres de Bourse utiliser en fonction de son profil investisseur ?

Bourse, trading (Crédits: Pixabay / Pexels)

Un ordre de Bourse est l'instruction que vous transmettez à votre courtier Bourse pour effectuer l'achat ou la vente d'un actif financier. Pour le passer, il faut préciser plusieurs éléments : le nom de l'actif, le sens de l'opération (achat ou vente), la quantité et parfois le prix souhaité. Ces paramètres déterminent si votre ordre sera exécuté immédiatement, partiellement ou à un moment précis.

Passer un ordre de Bourse ne se résume pas à cliquer sur « acheter » ou « vendre ». Derrière ce geste simple, le choix du bon type d'ordre influence directement la réussite de vos investissements. Selon votre profil investisseur, certains types d'ordres seront mieux adaptés pour gérer les risques, sécuriser vos gains ou profiter des opportunités du marché.

Les ordres de Bourse simples

Trois grands types d'ordres simples sont utilisés par la plupart des investisseurs : l'ordre à cours limité, l'ordre au marché et l'ordre à seuil de déclenchement. Chacun met l'accent soit, sur le prix, soit sur la rapidité d'exécution.

L'ordre à cours limité

L'ordre à cours limité vous permet de fixer à l'avance le prix maximum que vous acceptez pour un achat ou le prix minimum pour une vente. L'ordre n'est exécuté que si le marché atteint ce niveau. Il est idéal pour les investisseurs qui veulent maîtriser le prix d'exécution, quitte à attendre que les conditions soient réunies. Son avantage est le contrôle total du prix, mais son inconvénient est qu'il peut ne pas être exécuté si le marché ne touche pas la limite fixée.

L'ordre au marché

L'ordre au marché, ou « au meilleur prix », vise avant tout la rapidité. Vous indiquez simplement la quantité de titres, sans fixer de prix : l'ordre est exécuté immédiatement au premier prix disponible dans le carnet d'ordres. Il convient aux investisseurs souhaitant acheter ou vendre sans délai. Cet ordre privilégie donc la vitesse d'exécution au détriment de la précision du prix.

L'ordre à seuil de déclenchement

L'ordre à seuil de déclenchement devient actif uniquement lorsque le cours franchit un seuil fixé à l'avance. Il se transforme alors en ordre au marché. Cet outil est souvent utilisé pour limiter les pertes (stop loss) ou sécuriser les gains (take profit), ce qui aide à gérer le risque sans surveiller en permanence les marchés. Cet ordre combine donc réactivité et gestion du risque, tout en acceptant une certaine incertitude sur le prix final.

Les ordres de Bourse plus complexes

Une fois les ordres de Bourse simples maîtrisés, il est possible d'utiliser des ordres de Bourse plus complexes, qui offrent davantage de flexibilité et d'automatisation. Ces outils conviennent surtout aux investisseurs expérimentés ou aux marchés volatils.

L'ordre suiveur

L'ordre suiveur, aussi appelé « stop suiveur » ou « trailing stop », ajuste automatiquement son seuil à mesure que le cours évolue en votre faveur. Si le prix monte, le seuil de déclenchement augmente selon un pourcentage ou un montant défini. Cet ordre permet de laisser courir les gains tout en protégeant sa position si le marché se retourne. Il combine donc protection et opportunité, en s'adaptant aux mouvements du marché.

L'ordre OCO

L'ordre OCO (« One Cancels the Other ») combine deux ordres conditionnels (souvent l'un pour prendre des profits, l'autre pour limiter les pertes). Dès que l'un est exécuté, l'autre est automatiquement annulé. C'est un outil très utile pour les investisseurs souhaitant encadrer leur stratégie sans surveillance constante. Il offre une gestion équilibrée entre sécurité et potentiel de rendement.

L'ordre FOK

L'ordre FOK (« Fill or Kill ») exige que l'opération soit exécutée immédiatement et en totalité, sinon elle est annulée. Il est souvent utilisé pour les transactions importantes ou les marchés peu liquides, où les exécutions partielles peuvent perturber les prix. Cet ordre donne la priorité absolue à la rapidité et à la précision d'exécution, mais il manque de flexibilité. Il est donc plutôt réservé aux traders aguerris et aux stratégies de (très) court terme.

Comment bien utiliser les ordres de Bourse ?

Bien utiliser les ordres de Bourse, c'est avant tout comprendre leur fonctionnement et leurs implications. Chaque ordre répond à un objectif précis : rapidité, contrôle du prix ou protection du capital.

Un ordre au marché garantit une exécution immédiate, mais pas le prix, tandis qu'un ordre à cours limité assure le prix, mais pas l'exécution. Le bon choix dépend donc de votre objectif, de votre tolérance au risque et de votre horizon d'investissement.

Tous les courtiers en Bourse ne proposent pas la même gamme d'ordres : vérifiez que votre plateforme permet d'utiliser ceux qui correspondent à votre stratégie.

Pensez aussi à tenir compte de la volatilité du marché et de la durée de validité de vos ordres. Enfin, avant de valider votre ordre de Bourse, relisez soigneusement chaque paramètre pour éviter toute erreur coûteuse.