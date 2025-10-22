"Quelques signes positifs" : Worldline bondit après un trimestre en ligne

Les actions de Worldline WLN.PA ont augmenté de 14,2% après que l'entreprise française de fintech a annoncé des revenus trimestriels en ligne malgré le resserrement de ses prévisions annuelles de bénéfice et de FCF .

Le chiffre d'affaires du T3 atteint 1,1 milliard d'euros (1,28 milliard de dollars), ce qui correspond à l'estimation du consensus.

Worldline prévoit un Ebitda ajusté pour l'exercice entre 830 millions d'euros et 855 millions (967 millions et 997 millions) contre 825-875 millions précédemment; FCF prévu entre -30 millions d'euros et le seuil de rentabilité.

"Dans l'ensemble, les résultats en matière de chiffre d'affaires sont globalement conformes aux prévisions, avec quelques signes positifs (par exemple, des commentaires positifs sur le taux de désabonnement et le déploiement des points de vente)", déclare Morgan Stanley. ** MS estime que les investisseurs verront d'un bon œil l'accent mis sur l'abandon des zones géographiques non essentielles, comme le montrent les négociations sur la vente des activités nord-américaines de Worldline à Shift4 FOUR.N .