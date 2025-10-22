 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 201,18
-0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

"Quelques signes positifs" : Worldline bondit après un trimestre en ligne
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 09:08

Les actions de Worldline WLN.PA ont augmenté de 14,2% après que l'entreprise française de fintech a annoncé des revenus trimestriels en ligne malgré le resserrement de ses prévisions annuelles de bénéfice et de FCF .

Le chiffre d'affaires du T3 atteint 1,1 milliard d'euros (1,28 milliard de dollars), ce qui correspond à l'estimation du consensus.

Worldline prévoit un Ebitda ajusté pour l'exercice entre 830 millions d'euros et 855 millions (967 millions et 997 millions) contre 825-875 millions précédemment; FCF prévu entre -30 millions d'euros et le seuil de rentabilité.

"Dans l'ensemble, les résultats en matière de chiffre d'affaires sont globalement conformes aux prévisions, avec quelques signes positifs (par exemple, des commentaires positifs sur le taux de désabonnement et le déploiement des points de vente)", déclare Morgan Stanley. ** MS estime que les investisseurs verront d'un bon œil l'accent mis sur l'abandon des zones géographiques non essentielles, comme le montrent les négociations sur la vente des activités nord-américaines de Worldline à Shift4 FOUR.N .

Valeurs associées

SBF 120
6 196,91 Pts Euronext Paris -0,58%
SHIFT4 PAYMNTS RG-A
76,915 USD NYSE +1,23%
WORLDLINE
2,8700 EUR Euronext Paris +16,19%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank