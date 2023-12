Quelles valeurs profitent des fêtes de fin d’année ?

(Crédits photo : Flickr - Nicholas Jones )

Alors que les fêtes de fin d'année se rapprochent et que de nombreux Français font la course pour obtenir les derniers cadeaux, la Bourse profite d'un important rallye de fin d'année, majoritairement porté par l'optimisme des investisseurs sur la trajectoire de la politique monétaire mondiale.

Les marchés financiers s'attendent en effet à ce que les banques centrales des économies développées baissent leurs taux d'intérêt l'année prochaine, ce qui soutient le marché des actions en Bourse. De plus, certains secteurs d'activité profitent de la saisonnalité et des fêtes de fin d'année.

Alors que le CAC 40 n'est qu'à quelques points de son record historique atteint en avril dernier, légèrement au-dessus des 7 577 points, le S&P 500 et le Dow Jones ont atteint de nouveaux plus hauts sur 2023, légèrement au-dessus des 4 618 points et des 36 346 points respectivement.

Certaines valeurs se démarquent d'ailleurs depuis un peu plus d'un mois comme l'action Unibail Rodamco Westfield, l'action Fnac Darty et l'action Foot Locker qui devraient continuer de profiter des fêtes de fin d'année et de la bonne tenue de la Bourse.

Faut-il investir en Bourse dans ces 3 valeurs qui profitent des fêtes de fin d'année ? Quels sont les avantages et les risques de ces entreprises ? Comment interpréter le contexte macro-économique ? Découvrons-en plus sur ces 3 potentielles opportunités d'investissement en Bourse.

Action Unibail Rodamco Westfield : hausse de plus de 35 % depuis novembre

L'action Unibail Rodamco Westfield pourrait profiter de solides perspectives du marché de l'immobilier européen d'après JP Morgan

Alors que les sociétés foncières, qui ont généralement des dettes structurelles importantes, ont fortement été impactées par les confinements liés au Covid-19 et plus récemment par les tensions sur les taux d'intérêt, la situation semble s'améliorer.

Certains acteurs profitent même d'une bonne reprise comme le spécialiste de l'immobilier commercial, Unibail Rodamco Westfield, qui se redresse avec une hausse des loyers bruts perçus et une progression des projets liés aux centres commerciaux et des locations d'espaces commerciaux, son cœur de métier.

Pour JP Morgan, la situation pourrait continuer de s'améliorer avec la baisse du coût de la dette attendue en 2024, et au-delà, et avec un mode de travail en présentiel de plus en plus important. Cependant, la banque américaine note qu'une absence d'augmentation de la consommation (alimentation et habillement) pourrait peser sur les foncières spécialisées dans les centres commerciaux comme Unibail-Rodamco-Westfield.

Analyse technique de l'action Unibail Rodamco Westfield en Bourse

En baisse de plus de 55 % sur 5 ans, mais en hausse de plus de 25 % sur 1 an, les cours de l'action Unibail-Rodamco-Westfield ont repris du poil de la bête sur un mois puisqu'ils enregistrent une hausse de plus de 27 %. L'action Unibail-Rodamco-Westfield évolue actuellement sur son plus haut depuis juin 2022.

Scénario haussier pour l'action Unibail-Rodamco-Westfield : 66,76 euros puis 71,92 euros.

Scénario baissier pour l'action Unibail-Rodamco-Westfield : 61,40 euros puis 59,44 euros.

Action Fnac Darty : hausse de plus de 21 % depuis novembre

Daniel Kretinsky monte au capital de Fnac Darty

Ce poids lourd de la distribution de produits électroménagers et culturels est souvent un incontournable pour les cadeaux de fin d'année, ce qui devrait profiter à Fnac Darty qui subit quelques difficultés. Ce dernier a enregistré une activité plutôt morose ces derniers temps, alors que l'inflation a poussé les acheteurs à se concentrer sur des biens essentiels.

Malgré tout, le groupe est bien positionné sur le marché français, mais aussi au Benelux et dans la péninsule ibérique, comme l'explique Daniel Kretinsky qui détient désormais plus de 25 % des parts de l'actionnariat Fnac Darty qu'il considère comme un investissement de long terme.

Analyse technique de l'action Fnac Darty en Bourse

En baisse de plus de 49 % sur 5 ans et de plus de 20 % sur 1 an, les cours de l'action Fnac-Darty ont augmenté de près de 6 % sur un mois après avoir atteint un prix plancher similaire à celui atteint lors de la crise de 2020. L'action Fnac Darty est récemment sortie du nuage d'Ichimoku vers le haut, ce qui est souvent perçu comme un signe positif qui pourrait soutenir la poursuite de la hausse de son cours de Bourse.

Scénario haussier pour l'action Fnac-Darty : 27,12 euros puis 28,52 euros.

Scénario baissier pour l'action Fnac-Darty : 25,38 euros puis 24,10 euros.

Action Foot Locker : hausse de plus de 32 % depuis novembre

Foot Locker a récemment revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de ventes annuelles

Le bon début de la saison des fêtes qui a commencé pendant le week-end de Thanksgiving avec de nombreuses promotions permet à l'entreprise d'être confiante pour le reste de la saison. Foot Locker devrait en effet profiter des achats pour les fêtes de fin d'année après avoir enregistrée de meilleurs chiffres que prévus lors du Black Friday et du Cyber Monday.

De plus, lors de sa dernière publication de résultats, Foot Locker a revu à la hausse ses prévisions et s'attend désormais à ce que les ventes comparables annuelles diminuent moins que prévu, de 8,5 % à 9 % contre de 9 % à de 10 % auparavant.

Analyse technique de l'action Foot Locker en Bourse

En baisse de plus de 43 % sur 5 ans et de plus de 25 % sur 1 an, les cours de l'action Foot Locker ont fortement augmenté depuis un mois, puisqu'ils enregistrent un gain de plus 40 %. L'action Foot Locker évolue actuellement au même niveau que fin mai 2023, mais devra combler le gap baissier du 19 mai avant de pouvoir durablement augmenter.

Scénario haussier pour l'action Foot Locker : 28,91 dollars puis 29,81 dollars.

Scénario baissier pour l'action Foot Locker : 26,95 dollars puis 25,30 dollars.

Faut-il investir dans ces actions en Bourse ?

Alors que les Bourses évoluent proches de leurs plus hauts annuels ou historiques, il est important de souligner qu'il y a encore de nombreuses incertitudes quant à l'évolution de l'économie mondiale en 2024 qui pourraient peser sur ces valeurs et les marchés en général.

On peut notamment évoquer le risque d'une croissance mondiale moins soutenue, une politique monétaire globale toujours restrictive (higher for longer), les tensions géopolitiques, ainsi que les nombreuses élections à venir (aux États-Unis, en Russie, au Mexique, en Inde, au Royaume-Uni, etc.).

Enfin, il ne faut pas oublier que la liquidité est généralement réduite à la fin du mois de décembre en raison du faible niveau d'activité de trading pendant les vacances. Cette situation implique également que des variations de prix plus significatives peuvent survenir en réponse à des nouvelles positives ou négatives.

