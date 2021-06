Quelles sont les conséquences des ventes opérées par la Fed

Le siège de la Fed, à Washington. (Crédit photo : Federal Reserve)

Tribune libre. Par David Norris, responsable du crédit américain, TwentyFour Asset Management

Les marchés étant actuellement attentifs au moindre geste de la Réserve fédérale américaine, l'annonce faite mercredi par cette dernière de son intention de vendre un peu moins de 14 milliards de dollars d'obligations et d'ETF acquis au plus fort de la crise du COVID-19 a toujours été susceptible de susciter une certaine excitation, et même un soupçon d'inquiétude, parmi les commentateurs du marché.

Le message de la Fed concernant la politique monétaire - à savoir que toute inflation découlant de la reprise économique américaine devrait être transitoire et qu'un relèvement des taux d'intérêt est loin d'être dans l'esprit des décideurs - a été extrêmement cohérent l'année dernière et l'est resté tout au long de 2021, même si plusieurs données ont suggéré qu'une forme plus permanente d'inflation pourrait s'installer.

Toutefois, en ce qui concerne la réduction des taux d'intérêt, nous avons constaté un changement sémantique de la part des différents membres de la Fed ces derniers jours. Les vice-présidents, Richard Clarida et Randal Quarles, ont récemment déclaré qu'une discussion sur la réduction des 120 milliards de dollars d'achats mensuels de titres du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires par la banque centrale pourrait débuter lors des "prochaines réunions". Si le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré à la mi-2020 qu'il n'envisageait pas de relever les taux d'intérêt, aujourd'hui, lui et ses collègues du FOMC envisagent clairement de les réduire.

Compte tenu de la solidité récente des données économiques américaines, en particulier le chiffre encourageant du nombre de créations d'emplois, il convient de se demander ce que la Fed essaie de signaler en réduisant ses avoirs en obligations d'entreprises.

Lors de la réunion de mardi et mercredi prochains, il devrait être encore trop tôt pour obtenir plus de visibilité, mais toute discussion devrait donner le ton des attentes futures. La réunion de septembre devrait davantage nous donner davantage d'indications sur un possible calendrier.

Dans ce cas, le signal envoyé est plus important que faits car le montant des obligations d'entreprises et des ETF détenus dans le SMCCF représente une goutte d'eau dans l'océan. La Fed détient actuellement 4,94 milliards de dollars en obligations à court terme (4,8 milliards de dollars en obligations de qualité et 144,5 millions de dollars en obligations à haut rendement) et 8,6 milliards de dollars en ETF (7,4 milliards de dollars en obligations IG et 1,2 milliard de dollars en obligations HY). Pour mettre ces valeurs en perspective, les émissions d'entreprises américaines IG s'élèvent à environ 720 milliards de dollars depuis le début de l'année et le HY à environ 257 milliards de dollars, ce qui équivaut à environ 7 milliards de dollars d'IG et 2,5 milliards de dollars de HY émis quotidiennement.

Les avoirs de la Fed sont également éclipsés par les volumes quotidiens d'échanges d'obligations d'entreprises. Ainsi, malgré l'engagement de la banque centrale à "minimiser le potentiel d'un impact négatif sur le fonctionnement du marché en prenant en compte les conditions quotidiennes de liquidité et d'échanges", il ne devrait pas y avoir de conséquences significatives.

Après l'annonce de mercredi dernier, le marché a ouvert en léger recul mais passée la suprise initiale, les spreads secondaires ont à peine été affectés. Les indices US IG et US HY sont très proches de leurs plus hauts historiques, et la recherche continue de rendement permettra très probablement au marché d'absorber facilement cette offre, d'autant plus que la Fed a décrit son calendrier comme étant "graduel et ordonné". Si nous ne prévoyons pas d'élargissement significatif des spreads à court terme, nous restons extrêmement méfiants à l'égard des obligations de long terme, car nous pensons que l'inflation potentielle persistante suggérée par les données récentes n'est pas prise en compte dans les rendements du Trésor américain, qui se situent actuellement autour de 1,58% à 10 ans.

Ce que nous attendons, c'est un dialogue spécifique sur la réduction progressive des taux d'intérêt lors de la réunion de la Fed de la semaine prochaine, qui devrait nous donner une meilleure idée des différences de points de vue sur le calendrier du "tapering" au sein du FOMC. Bien que nous ne prévoyions pas de changement de politique à court terme, nous avons le sentiment que la Fed a ouvert la porte avec son annonce du SMCCF et nous surveillerons de très près tout changement de langage perceptible la semaine prochaine.