Quelles perspectives des marchés internationaux de capitaux en 2025 ?

ODDO BHF AM

LA DIVERSIFICATION INTERNATIONALE RESTE UNE NECESSITE

C‘est une surprise pour de nombreux investisseurs : en 2024, alors que l'année s‘achève, les marchés boursiers internationaux ont résisté aux nombreuses pressions géopolitiques et économiques dans le monde. Et pour l'année à venir une règle semble prévaloir : les investisseurs en actions ne pourront pas ignorer les actions américaines en 2025 non plus.

Selon nous, dix thèses résument au mieux la manière dont il faut aborder les marchés financiers mondiaux dans les prochains mois :

1. La volatilité sur les marchés financiers augmentera en 2025 dans le sillage des risques géopolitiques. Une diversification internationale est donc indispensable. Le niveau de volatilité sur le marché des actions est actuellement inhabituellement faible. En 2025 également, les investisseurs devraient se montrer intéressés lorsque la volatilité augmente et que d‘autres ont peur.

2. Les marchés des actions sont parfois fortement valorisés. Mais il n‘y a pas lieu de penser qu‘une bulle spéculative se soit formée. La performance positive des actions en 2024 a été tirée par un petit nombre de valeurs technologiques à forte capitalisation boursière. L‘extrême concentration du marché des actions constitue un risque majeur en 2025 et plaide également en faveur d‘une plus large diversification.

3. En 2025, les investisseurs en actions ne devraient pas miser sur des paris à court terme, mais opter pour des engagements à long terme sur les marchés boursiers. Ceux qui investissent à long terme en actions profitent de l‘effet des intérêts composés, qu‘Einstein aurait un jour qualifié de « huitième merveille du monde », et du fait que le risque de perte des actions diminue avec la durée de la période d‘investissement

4. Une sélection rigoureuse des actions reste la règle également en 2025. Nous privilégions les investissements dans les tendances de croissance à long terme telles que l‘intelligence artificielle et la médecine transformatrice. En 2025, nous conseillons aux investisseurs d‘investir dans des sociétés qui offrent des rendements élevés du capital, qui disposent d‘avantages concurrentiels clairs, dont le chiffre d‘affaires est en hausse structurelle et qui se négocient sur le marché à un prix raisonnable.

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :