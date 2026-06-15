Quelle sera la prochaine étape pour l'action SpaceX après son entrée en bourse ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Parmi les événements à venir, citons le trading d'options et l'intégration dans un indice

* L'expiration des périodes de détention des investisseurs est également prévue

* Les analystes débattent de la valorisation de SpaceX

* Ils invoquent la volatilité et l'influence d'Elon Musk

par Suzanne McGee, Caroline Valetkevitch et Shashwat Chauhan

L'introduction en bourse de SpaceX

SPCX.O a fait l'effet d'une bombe . Les investisseurs se tournent désormais vers un calendrier bien rempli pour la société d'Elon Musk spécialisée dans les fusées, l'Internet et l'IA , qui pourrait entraîner une certaine volatilité. Au cours des deux prochains mois seulement, la sixième plus grande société cotée aux États-Unis en termes de capitalisation boursière connaîtra une série d’événements – allant de la cotation d’options à l’expiration des périodes de détention des investisseurs en passant par l’intégration dans un indice – qui pourraient influencer le cours de ses actions et le marché dans son ensemble.

Le lancement vendredi de la plus grande introduction en bourse de l'histoire a été bien géré du début à la fin, ont déclaré les investisseurs, attirant de nombreuses commandes tant de la part des particuliers que des institutions et bénéficiant de la réputation de « touche de Midas » de Musk. Mais le débat se poursuit quant au prix juste de l'action et à la mesure dans laquelle le marketing avisé de SpaceX correspond à ses fondamentaux.

« Il faut voir les choses ainsi: les gens investissent-ils réellement dans SpaceX ou négocient-ils simplement des actions SpaceX? Je suis convaincu, et d’autres gestionnaires de fonds avec lesquels je m’entretiens partagent cet avis, que c’est la seconde option », a déclaré Todd Schoenberger, directeur des investissements chez Crosscheck Management à Washington, D.C.

Voici quelques événements qui pourraient contribuer à éclairer ce débat au cours des prochaines semaines:

transactions D'OPTIONS Les options sur SpaceX devraient commencer à être négociées dès mardi, avec une activité initiale qui s'annonce intense, volatile et probablement coûteuse.

Les options, qui confèrent à leurs détenteurs le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre des actions à un prix prédéterminé dans un délai donné, offrent aux investisseurs un moyen peu coûteux de spéculer sur le titre d'une entreprise. Si SpaceX suit la même trajectoire que Tesla de Musk TSLA.O , son titre serait près de deux fois plus volatil que la moyenne des actions, ce qui devrait entraîner une forte activité sur les options.

FIN DES RESTRICTIONS DE VENTE D'ACTIONS SpaceX prévoit de rendre une grande partie de ses actions éligibles à la revente avant la période de restriction habituelle de six mois suivant l'introduction en bourse, dans le cadre d'un système par étapes lié aux performances de l'entreprise, selon un document déposé par la société.

Cette approche, conçue pour éviter qu'une vague importante d'actions n'inonde le marché d'un seul coup, contribue à rendre les échanges post-introduction en bourse plus ordonnés – mais au prix d'une volatilité potentielle répartie sur une période de six mois plutôt que sur une seule journée. Certains courtiers imposent également des périodes de détention pour les actions acquises vendredi.

« Nous avons obtenu des actions de SpaceX pour certains de nos clients (vendredi), et il y a une période de détention minimale de 31 jours », a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l'Oklahoma. « Je pense donc qu'une fois que certaines de ces périodes de détention minimales auront pris fin, on pourrait assister à une certaine pression à la vente. »

LA GREEN SHOE L'introduction en bourse comprend une option dite « greenshoe » , une caractéristique standard de la plupart des introductions en bourse aux États-Unis qui agit comme une soupape de sécurité empêchant le cours de l'action de s'emballer dans un sens ou dans l'autre au cours du premier mois.

SpaceX a accordé à Morgan Stanley MS.N la possibilité d’acheter 15 % supplémentaires de ses actions au prix d’introduction de 135 dollars par action pendant une période maximale de 30 jours – soit environ 83 millions d’actions supplémentaires en plus des 555,6 millions déjà vendues par SpaceX.

Ces actions supplémentaires n’ont toutefois pas encore été émises par la société; la banque doit donc les vendre sur le marché libre via une position courte et les racheter ultérieurement à la société.

RÉSULTATS

SpaceX n'a pas fixé de date pour la publication de son prochain rapport financier, mais cet événement, attendu dans les prochains mois, relancera probablement le débat sur la question de savoir si une société ayant enregistré une perte de 4,94 milliards de dollars l'année dernière pour un chiffre d'affaires de 18,7 milliards de dollars peut justifier une valorisation de 2 000 milliards de dollars.

« On peut avancer de nombreux arguments pour affirmer que SpaceX est largement surévaluée.... La valorisation de SpaceX repose sur la réputation d'Elon Musk », a déclaré Jake Dollarhide.

INTÉGRATION DANS LES INDICES

La société devrait être ajoutée ce mois-ci à des indices tels que le Nasdaq 100 et certains indices MSCI et Russell qui suivent les actions à grande capitalisation. Certains fonds seront tenus d'acheter des actions dès que cela se produira, et les investisseurs s'attendent à ce que ces ajouts entraînent une hausse du cours des actions.

Un débat connexe porte sur la question de savoir si les investisseurs dits « passifs » mesurent les risques liés à ces décisions et quelles pourraient en être les conséquences pour les indices à l'avenir.

« La plupart des gens finiront par détenir des actions SpaceX sans jamais en avoir décidé ainsi, par le biais d’un fonds Nasdaq ou Russell, d’un fonds à date cible ou de la composante indicielle de leur plan 401(k). C’est là la véritable démocratisation », a déclaré Kevin Moss, co-créateur du Private Shares Fund. « Un titre qui était auparavant réservé aux tours de table privés apparaît désormais dans les comptes de retraite grand public. Le revers de la médaille, c’est que vous en détenez des parts, que vous ayez ou non une opinion sur sa valorisation. »