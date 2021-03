Quelle évolution pour le marché des semi-conducteurs ?

Découvrez l'analyse du secteur des semi-conducteurs de Café de la Bourse : un marché qui pèsera 727 milliards de dollars d'ici 2027 selon une étude Business Fortune Insight, en croissance annuelle moyenne de 4,7 %. Les semi-conducteurs ont récemment fait l'actualité et sont aussi au cœur des enjeux géopolitiques entre l'Occident, principal consommateur, et l'Asie, principal producteur.

Mais qu'est-ce qu'un semi-conducteur ? Quelles sont les perspectives de croissance du secteur ? Comment est structuré le marché et qui sont les principaux acteurs ? Enfin, nous nous demanderons s'il peut être intéressant d'investir en Bourse dans l'action Infineon ou l'action TSMC.

Présentation du marché des semi-conducteurs

Qu'est-ce qu'un semi-conducteur ?

Les semi-conducteurs sont dénommés en raison de leur propriété de conductivité électrique. Ce sont des matériaux intermédiaires entre les isolants (comme le caoutchouc) et les conducteurs (comme les métaux). Le plus utilisé est le silicium mais il en existe beaucoup d'autres comme le germanium ou encore l'arséniure de gallium.

C'est cette propriété hybride qui fait fonctionner tous les appareils électroniques que nous utilisons au quotidien : l'ordinateur, la tablette les smartphones ou encore les objets connectés. C'est aussi un composant essentiel de toutes les chaînes de production industrielle pour : les voitures, le matériel médical, les télécommunications etc. Vous l'aurez compris : pas d'électronique sans semi-conducteurs ! Cela garantit-il de belles perspectives de croissance ?

Quels sont les leviers de croissance du secteur des semi-conducteurs ?

L'usage croissant d'appareils électroniques au niveau mondial

L'augmentation de la population, des revenus moyens par foyer, ainsi que des population urbaines au niveau mondial et particulièrement dans les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), créent naturellement une demande croissante d'appareils électroniques domestiques. Les smartphones bien sûr sont les produits les plus demandés, mais on peut compter aussi les téléviseurs ou encore les dispositifs électroménagers comme le réfrigérateur. Tous ces appareils utilisent des semi-conducteurs dans les composants qui assurent leur fonctionnement.

Le développement du hardware spécifique à l'IA

Notre monde se transforme grâce à l'adoption de technologies d'intelligence artificielle et les semi-conducteurs en sont un acteur essentiel. De nombreuses applications d'IA ont déjà gagné une grande popularité comme les assistants virtuels domestiques ou encore les programmes de reconnaissance faciale. Ces diverses solutions partagent une caractéristique commune : une dépendance à des processeurs spécifiques (GPU : Graphics Processing Unit), plus performants que les processeurs classiques, capables de processer simultanément de grands ensembles de données beaucoup plus exigeants que les puces classiques. Les fabricants de semi-conducteurs ont donc des modèles plus performants à concevoir pour répondre au défi !

L'automobile : la voiture électrique et autonome

L'avènement des véhicules autonomes promet de belles perspectives de croissance aux producteurs de semi-conducteurs. Qu'il s'agisse de concevoir des moteurs électriques, d'équiper la voiture en capteurs, ou encore de supporter la technologie qui fait tourner les algorithmes de conduite autonome, les semi-conducteurs sont encore une fois nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement.

Le boom de la connectivité Post Covid

Au cours des derniers mois, des personnes du monde entier ont découvert de nouvelles façons de travailler, d'étudier et de communiquer grâce à la vidéoconférence et à d'autres technologies collaboratives. Si ces usages sont amenés à perdurer, la demande pourrait augmenter pour les semi-conducteurs qui permettent la production de serveurs ou la construction des réseaux de communication. Dans les nouveaux usages en développement et attendus en croissance Post Covid : les technologies sans contacts, les robots ou drones de livraison du « dernier kilomètre », ou encore la 5G.

Semi-conducteur : qui et où sont les acteurs ?

La dominance de l'Asie dans la capacité de fabrication

La région Asie-Pacifique domine le marché des semi-conducteurs et représente environ 70 % du marché mondial ainsi que la plus forte croissance attendue. En effet, la grande majorité des acteurs de poids mondial sont asiatiques (SK Hynix, Samsung, TSMC...). Il s'agit d'ailleurs d'un sujet géopolitique d'actualité. L'Occident fait face à une pénurie de semi-conducteurs et réalise sa dépendance face aux producteurs asiatiques. L'administration Biden s'est d'ailleurs lancée dans un diagnostic géant pour augmenter la capacité de production américaine. Bruno Le Maire, quant à lui, dénonce une « dépendance vis-à-vis de l'Asie [...] excessive et inacceptable »

Les Fonderies, les « Fabless » et les acteurs intégrés

L'industrie se décompose en trois types d'acteurs principaux. Les sociétés de fonderie d'une part (TSMC, UMC ou GlobalFoundries), qui produisent des puces conçues par leur client. D'autre part, les sociétés dites « fabless » (Qualcomm, Broadcomm, AMD et Nvidia) qui n'ont pas d'outils de production. Elles conçoivent et vendent les puces mais sous-traitent leur production aux sociétés de fonderie. Enfin, les fabricants traditionnels de circuits intégrés positionnés sur toute la chaîne de valeur, de la conception et la fabrication à la vente (Intel, Texas Instrument, STMicroelectronics ou Infineon).

Action TSMC : la fonderie taïwanaise numéro 1 mondial

Présentation et activité de TSMC

TSMC, basé à Taïwan, est le pionnier du modèle commercial de fonderie lors de sa création en 1987, et est depuis lors la plus grande fonderie de semi-conducteurs au niveau mondial. La société approvisionne un écosystème gigantesque de clients et de partenaires mondiaux avec des besoins de conception divers et à la pointe de la technologie. TSMC compte notamment comme clients les célèbres Puces graphiques de NVIDIA ou les Snapdragon de Qualcomm, mais aussi les puces d'Apple.

KPI et ratios financiers de TSMC

Le taux de change appliqué est de 1 Dollar taiwanais = 0.03 euros, valable au 01 mars 2021. Les chiffres présentés concernent l'année 2020 dans son ensemble, exceptée la capitalisation boursière (01/03/2021).

Capitalisation boursière : 468 milliards d'euros

Chiffre d'affaires : 39,9 milliards d'euros

Marge brute : 21,2 milliards d'euros

Résultat opérationnel : 16,9 milliards d'euros

Résultat Net : 15,4 milliards d'euros

Bénéfice net par action : 0,59 €

Cash-flow en provenance des opérations : 25,8 milliards d'euros

Action Infineon : le concepteur allemand de semi-conducteurs de pointe

Présentation et activité d'Infineon

Infineon Technologies AG figure parmi les premiers fabricants mondiaux de semi-conducteurs. Le groupe conçoit, produit, et commercialise des semi-conducteurs de haute technologie comme des capteurs, des microcontrôleurs, des circuits intégrés numériques, mais aussi des circuits intégrés de commande moteur ou des régulateurs de tension. La majorité de l'activité est consacré au secteur de l'automobile (41 %) et aux systèmes d'alimentation électronique (31 %) pour les smartphones, les serveurs informatiques ou les ordinateurs portables.

À noter que plus de la moitié du chiffre d'affaires 2020 est réalisé en Asie (29 % en Chine, 15 % en Asie-Pacifique, 9 % au Japon).

KPI et ratios financiers d'Infineon

Les chiffres présentés concernent l'année 2020 dans son ensemble, exceptée la capitalisation boursière (01/03/2021).

Capitalisation boursière : 46,5 milliards d'euros

Chiffre d'affaires : 8,6 milliards d'euros

Résultat opérationnel : 581 millions d'euros

Résultat Net : 368 millions d'euros

Bénéfice net par action : 0,26 €

Cash-Flow en provenance des opérations : 718 millions d'euros

Faut-il investir en Bourse dans l'action TSMC ou l'action Infineon ?

TSMC et Infineon sont deux valeurs intéressantes à long terme qui devraient bénéficier de la croissance du marché des semi-conducteurs. Nous avons une préférence pour TSMC pour deux raisons principales. D'une part, la taille : TSMC pèse presque 10x plus qu'Infineon en Bourse dans un marché ou les économies d'échelle donnent un avantage compétitif. D'autre part, la proximité avec le marché asiatique qui devrait être le plus florissant en termes de croissance. En revanche, l'action est plus chère qu'Infineon (PER de 57x vs 38x) d'un point de vue purement financier.

