Quel scénario pour le CAC 40 d'ici la fin de l'année ?

(Crédits photo : Adobe Stock - Xavier Collet )

Alors que le CAC 40 était dans la lancée d'une belle tendance haussière depuis mars 2009, la crise du Covid-19 a marqué un arrêt brutal du mouvement en mars 2020 avec une violente baisse des cours de plus de 40 %. Il s'en est suivi une spectaculaire reprise en 2020 et 2021 pendant laquelle le CAC 40 a enregistré une hausse de 97 % pour atteindre le niveau record de 7 380 points.

Avec l'arrivée de l'inflation début 2022 et la hausse des taux qui a suivi, ainsi que le début de la guerre en Ukraine en février 2022, le climat en Bourse fut moins enjoué qu'en 2021 cette année.

Revenons sur les événements marquants de 2022 et nos anticipations de l'évolution d​u CAC 40 pour la fin de l'année 2022.

CAC 40 : bilan des 9 premiers mois de l'année 2022

Dans un premier temps, rappelons que si l'on met de côté la création monétaire, l'essentiel des mouvements boursiers sont dus aux flux de capitaux. Le meilleur moyen pour comprendre les flux de capitaux est la comparaison avec deux carafes dont le liquide est transvasé parfois dans l'un, parfois dans l'autre.

Imaginez maintenant des centaines de vases répartis dans l'ensemble des pays du monde et cela vous donnera une petite idée du schéma des marchés boursiers mondiaux.

Au cours des 6 premiers mois de l'année 2022, les résultats des entreprises du CAC 40 n'étaient pas mauvais (ils étaient même plutôt positifs) avec des bénéfices en hausse de 24 % par rapport au premier semestre de 2021 pour atteindre 73 milliards d'euros.

On ne peut donc pas expliquer les 9 mois de baisse totalisant une chute de 22 % par les fondamentaux des entreprises qui composent le CAC 40. L'explication se trouve dans les transferts de capitaux comme expliqué précédemment.

Depuis plusieurs années, les marchés boursiers bénéficiaient d'un afflux de capitaux habituellement investis dans les produits de taux et les solutions d'épargne. En effet, ces derniers n'offrant plus aucune rémunération, étant même parfois soumis à un taux négatif, de nombreux investisseurs ont préféré s'orienter vers les actions en Bourse pour faire fructifier leurs capitaux.

Les taux négatifs ayant poussé de nombreux investisseurs à accepter une prise de risque plus importante, puisque finalement : « entre perdre à coup sûr pour ne rien espérer gagner ou prendre le risque de perdre un peu pour réaliser de belles performances », le choix n'était pas dénué de sens.

Depuis l'arrivée de l'inflation et la hausse des taux, les choses ont bien changé.

Les produits de taux et les livrets épargne sont à nouveau attractifs, et offrent un avantage que les actions ne sont pas en mesure de garantir : l'absence de risque. Associé avec les inquiétudes géopolitiques depuis le début de la guerre en Ukraine, les sommes collectées sur les livrets d'épargne ont augmenté de 1 000 % (Collecte sur le Livret A en septembre 2022 : 2,67 milliards contre 240 millions en septembre 2021).

Ce sont autant de capitaux qui ne sont pas investis sur les marchés actions. Il s'agit d'un important transfert de capitaux qui change structurellement les allocations de l'épargne des Français, alors que les livrets d'épargne connaissaient des décollectes massives en 2021.

Le bilan de ce phénomène observé sur 9 mois est une baisse des cours du CAC 40 de plus de 20 %, même si pendant les premières semaines du mois d'octobre, l'indice parisien semble reprendre des couleurs avec une hausse de presque 10 % depuis son plus bas.

Retour du CAC 40 à 7 000 points d'ici la fin 2022 ?

Comme nous le disions, les entreprises du CAC 40 se portent bien et génèrent d'importants bénéfices. De plus, le secteur du luxe représente presque 35 % des valeurs qui composent l'indice CAC 40 et le luxe est un secteur connu pour être moins sensible au risque de récession dont les économistes parlent beaucoup en ce moment.

Autant d'éléments qui peuvent conduire les investisseurs à être optimistes pour la fin de l'année 2022, surtout si l'on prend en compte que la hausse des taux de la BCE reste bien inférieure à celle de la FED.

D'un point de vue technique, les cours du CAC 40 évoluent encore dans un « Falling Wedge » (biseau descendant) tout en venant tester la moyenne mobile 100 jours. Une cassure franche de la moyenne mobile à 100 jours pourrait amener les prix à venir percer le biseau baissier par le haut pour entamer le début d'une nouvelle tendance haussière.

Rappelons que le biseau descendant est une figure d'analyse technique qui offre une forte probabilité d'aboutir par une sortie haussière.

Analyse technique du CAC 40 en Daily Haussière

CAC40 : Daily Haussière

Source : TradingView

Un ralentissement de l'inflation et une baisse des taux, ainsi que des nouvelles positives concernant les différents conflits armés en Ukraine et/ou à Taiwan, pourraient fortement soutenir le scénario d'une reprise de la tendance haussière.

Sous réserve d'un contexte géopolitique favorable, il s'agit du scénario qui semble avoir de bonne probabilité de se réaliser. Méfiance tout de même puisqu'une seule mauvaise nouvelle ou une annonce politique défavorable pourrait changer totalement la donne.

Le CAC 40 sous les 6 000 points jusqu'à la fin de l'année 2022 ?

Si la situation venait à s'aggraver entre l'Ukraine et la Russie avec un conflit qui commencerait à s'étendre à d'autres pays européens, alors la bonne santé financière des entreprises françaises du CAC 40 ne serait probablement pas suffisante pour faire face aux incertitudes et aux inquiétudes des investisseurs, lesquelles se traduisent généralement par des ventes d'actions en Bourse et donc une baisse des cours boursiers.

De la même façon, une augmentation de l'inflation ainsi qu'une poursuite (ou pire, une accélération) de la hausse des taux empêcheraient sûrement une reprise de la tendance haussière du CAC 40.

D'un point de vue technique, il faudra surveiller la zone de résistance à 6 130 points (en rouge) qui coïncide avec la moyenne mobile 100 jours. Deux barrières qui pourraient bloquer la hausse des prix, surtout si le contexte macro-économique et géopolitique n'est pas favorable.

Analyse technique du CAC 40 en Daily Baissière

CAC40 : Daily Baissière

Source : TradingView

Dans un scénario pessimiste, on pourrait anticiper un retour du CAC 40 sur le bas du biseau vers les 5 500 points.

Il s'agit ici du scénario qui semble avoir moins de probabilité de se réaliser. Cependant, un événement, tel qu'une aggravation de la guerre en Ukraine, pourrait changer totalement les scénarios de notre analyse.

Le CAC 40 dans un trading range entre 5 800 et 6 500 points jusqu'en 2023

À l'image du Bitcoin qui reste bloqué entre 18 000 et 22 000 depuis plusieurs mois, le CAC 40 pourrait aussi être balancé au fil des événements entre les niveaux de 5 800 et 6 500 points, et un trading range pourrait se former.

Au coude-à-coude avec notre premier scénario, ce scénario a de fortes chances de se réaliser dans un contexte géopolitique incertain avec des annonces politiques et une actualité qui soufflent le chaud et le froid.

Analyse technique du CAC 40 avec formation d'un trading range

CAC40 : Range

Source : TradingView

Quel que soit le scénario et les perspectives d'avenir, il faudra bien sûr mettre en application les règles de base de la gestion du risque et ne pas se précipiter sur une opportunité tête baissée. Il conviendra de rester très informé sur l'évolution de l'inflation et sur les changements de politique de taux des banques centrales. La façon dont la guerre en Ukraine va évoluer et la tournure que vont prendre des conflits tel que celui entre la Chine et Taiwan pourraient aussi être des « market movers » qu'il faudra suivre de très près.

Retrouvez également cette article sur Café de la Bouse

Source images : Freepik

Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.