Que va faire la Fed ce soir ?

(Crédits photo : Federal Reserve - )

Par Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN AMRO Investment Solutions.

"Tous les regards se sont tournés vers la Fed après les turbulences bancaires, avec un conflit d'objectifs difficile à gérer entre la stabilité des prix et la stabilité financière.

La Fed devra communiquer sur ses autres outils utilisés pour préserver la stabilité financière. Il s'agit d'une communication délicate car le bilan de la Fed a augmenté de façon spectaculaire, alors que la banque centrale est engagée dans un cycle de resserrement monétaire pour maîtriser l'inflation.

Mais plus les marchés resserreront les conditions financières, moins les banques centrales auront à le faire en augmentant les taux.

Il est très peu probable que la Fed surprenne les marchés avec une hausse d'un demi-point, compte tenu des récentes turbulences bancaires. Une hausse de 50 points de base pourrait susciter la crainte des investisseurs et indiquer que la Fed est indifférente aux effets du resserrement des conditions financières sur l'économie.

Une hausse de 25 points de base semble être une option équilibrée et constitue l'issue la plus probable. Les marchés évaluent actuellement la probabilité d'une hausse de 25 points de base à 86% et celle d'une pause à 14 %.

Pour certains investisseurs, une hausse de 25 points de base pourrait même être la dernière de ce cycle monétaire.

Dans le cas d'une pause (pas de hausse), la Fed devrait communiquer un message clair indiquant que la pause est temporaire et qu'elle devrait reprendre le resserrement en cas d'assouplissement des conditions financières.

Paradoxalement, laisser les taux inchangés pourrait déstabiliser les marchés, qui interpréteraient cette décision très prudente comme un signal indiquant que la situation du système financier est pire que prévu."