Que signifie l'accord entre Trump et Pfizer pour les prix des médicaments ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Deena Beasley

Le président Donald Trump, qui affirme depuis longtemps que les États-Unis paient plus qu'ils ne le devraient pour les médicaments sur ordonnance, a déclaré mardi que Pfizer PFE.N avait accepté de réduire les prix des médicaments qu'il vend au programme Medicaid pour les Américains à faible revenu et de s'assurer que les États-Unis ne paieraient pas plus pour les nouveaux médicaments que les autres pays à revenu élevé. M. Trump a déclaré qu'il s'attendait à ce que d'autres fabricants de médicaments lui emboîtent le pas. Voici les détails de l'accord :

LE SITE internet"TRUMPRX

Au début de l'année prochaine, le gouvernement américain prévoit de lancer un site web appelé TrumpRx qui aidera les consommateurs à rechercher un médicament pour voir s'ils peuvent l'acheter directement auprès de son fabricant. La quasi-totalité des plateformes de vente directe aux consommateurs existantes obligent les patients à payer leurs médicaments de leur poche, généralement à un prix supérieur à celui qu'ils paieraient s'ils bénéficiaient d'une assurance maladie. C'est très différent d'une ordonnance délivrée par une pharmacie qui gère les demandes de remboursement et qui ne facture au patient qu'une participation forfaitaire ou un pourcentage du coût du médicament. Pour les personnes qui n'ont pas d'assurance maladie, les fabricants de médicaments proposent souvent des programmes de médicaments gratuits ou à moindre coût.

NOUVELLES BAISSES DE PRIX POUR MEDICAID

Pfizer s'est engagé à réduire les prix d'une majorité de ses traitements couverts par Medicaid, le programme d'assurance maladie conjoint de l'État fédéral et des États fédérés destiné aux personnes et aux familles à faible revenu. Peu de détails ont été donnés sur le calendrier et le montant des réductions.

Les fabricants de médicaments sont déjà tenus par la loi d'accorder à Medicaid, qui représente environ 10 % des dépenses en médicaments aux États-Unis, des remises substantielles par rapport au prix le plus bas disponible pour un médicament.

L'administration Trump n'a pas précisé si la baisse des prix de Medicaid aurait également un impact sur les ventes pharmaceutiques plus importantes qui passent par les assureurs commerciaux ou d'autres plans gouvernementaux, y compris Medicare.

PRIX DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE Pfizer s'est également engagé à lancer de nouveaux médicaments au même prix aux États-Unis que dans d'autres pays à revenu élevé. Des études ont montré que les États-Unis paient les produits pharmaceutiques de marque plus de trois fois plus cher que les autres pays riches. Les prix américains des nouveaux produits pharmaceutiques ont plus que doublé l'année dernière, passant de 180 000 dollars en 2021 à 370 000 dollars , car les entreprises ont profité des avancées scientifiques pour développer davantage de thérapies pour les maladies rares, dont les prix sont généralement élevés, selon une analyse de Reuters. Certains fabricants de médicaments s'étaient déjà engagés à aligner davantage les prix de lancement. La semaine dernière, Bristol Myers a déclaré qu'il lancerait le Cobenfy , un médicament contre la schizophrénie, en Grande-Bretagne l'année prochaine, à un prix correspondant à son prix de vente aux États-Unis. Comme c'est souvent le cas pour les nouveaux produits pharmaceutiques, le médicament a été approuvé aux États-Unis quelque 18 mois avant son lancement prévu au Royaume-Uni.

Des questions subsistent quant à savoir si les prix annoncés seraient des prix définitifs ou si les fabricants de médicaments pourraient encore offrir des remises confidentielles aux gouvernements ou à d'autres acheteurs.

L'administration Trump a déclaré qu'elle ferait pression sur les autres pays pour qu'ils paient davantage pour les médicaments, ce qui permettrait aux fabricants de médicaments de financer des travaux de recherche et de développement supplémentaires. D'autres gouvernements se sont montrés réticents à l'idée de payer davantage pour les médicaments de marque, bien qu'il ait été question de concessions .

UN RETOUR SUR L'INVESTISSEMENT DE PFIZER

Donald Trump a annoncé qu'il imposerait des droits de douane de 100 % sur les importations de produits pharmaceutiques de marque ou brevetés à partir du 1er octobre, à moins qu'un fabricant de médicaments ne construise une usine de fabrication aux États-Unis.

Pfizer s'est engagé à délocaliser 100 % de la valeur de toutes les importations qu'il fait actuellement entrer aux États-Unis. En contrepartie, l'entreprise bénéficiera d'une période de grâce de trois ans pendant laquelle ses produits ne seront pas soumis à des droits de douane ciblés sur les produits pharmaceutiques.