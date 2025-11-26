Que recherchent les acheteurs en ce vendredi noir ?

Les détaillants américains se préparent pour le vendredi noir, le lendemain de Thanksgiving, qui donne le coup d'envoi de la saison des achats de Noël, laquelle représente généralement un tiers des bénéfices annuels des détaillants américains.

POURQUOI L'APPELLE-T-ON VENDREDI NOIR?

Au début des années 1960, des policiers de Philadelphie ont qualifié de "vendredi noir" le chaos provoqué par l'arrivée d'un grand nombre de touristes de banlieue dans la ville pour commencer leurs achats de Noël.

Ce n'est qu'à la fin des années 1980 que l'expression a été utilisée pour décrire une augmentation positive des ventes au détail, lorsque les commerçants ont répandu l'idée qu'ils étaient "dans le rouge" jusqu'au lendemain de Thanksgiving, lorsque des ventes massives leur ont permis de réaliser un bénéfice, ou de les faire passer "dans le noir".

COMBIEN LES CONSOMMATEURS DEVRAIENT-ILS DÉPENSER? La National Retail Federation (NRF) s'attend à ce que 186,9 millions d'Américains fassent des achats au cours des cinq jours entre Thanksgiving et le Cyber Monday, ce qui constituerait un record, dépassant les 183,4 millions de l'année dernière.

Les ventes pour les mois de novembre et décembre réunis devraient dépasser pour la première fois les 1 000 milliards de dollars, mais la croissance des ventes devrait ralentir pour se situer dans une fourchette de 3,7 % à 4,2 %, ce qui est inférieur à l'augmentation de 4,8 % de l'année dernière.

Les consommateurs prévoient de dépenser 890,49 dollars par personne en moyenne, selon la NRF.

Le ralentissement de la croissance des ventes reflète le sentiment qui se dégage des prévisions mitigées concernant les achats des fêtes de fin d'année d'autres grandes sociétés de données.

L'inflation persistante et les effets persistants de la politique commerciale ont poussé les consommateurs à éviter les dépenses excessives et à rechercher les bonnes affaires. Plusieurs détaillants, dont Tapestry TPR.N , Bath & Body Works BBWI.N et Deckers DECK.N , ont récemment publié des prévisions prudentes pour les fêtes de fin d'année.

Adobe Analytics a déclaré en octobre que les remises sur les plateformes de vente en ligne atteindraient probablement jusqu'à 28 %, comme l'année dernière, bien que les acheteurs se tourneront vers des articles de plus grande valeur bénéficiant des meilleures remises.

LES OFFRES PRÉCOCES PERMETTENT DE BLOQUER LES VENTES

Les détaillants ont lancé des promotions anticipées . Celle de Walmart WMT.N a débuté le 14 novembre et se déroulera en trois phases jusqu'au 1er décembre, les membres de Walmart+ bénéficiant d'un accès anticipé.

Amazon AMZN.O a lancé sa semaine d'offres pour le Black Friday le 20 novembre, comme l'année dernière, et Macy's M.N a ouvert un portail dédié à l'"accès anticipé" le 10 novembre. Kohl's KSS.N a commencé ses soldes le 7 novembre, tandis que Target TGT.N a commencé à promouvoir des offres sur son site web le 23 novembre.

QU'Y A-T-IL DANS LE PANIER?

Parmi les offres de Walmart figure un téléviseur TCL Roku de 85 pouces, dont le prix initial était de 678 dollars et qui a été ramené à 498 dollars pour le Black Friday, selon un examen du site web du distributeur effectué par l'agence Reuters. L'offre de cette année comprend également un gril d'extérieur Blackstone proposé à 157 dollars, contre 225 dollars pour le prix catalogue.

Best Buy propose un téléviseur Samsung de 65 pouces, réduit de 50 % à 1 000 dollars pour le vendredi noir, ainsi que des ordinateurs portables Lenovo Yoga et HP, dont les prix initiaux étaient de 1 050 dollars et 820 dollars respectivement, réduits à 630 dollars et 430 dollars.

Ulta Beauty propose des réductions sur des marques populaires de maquillage, de soins du corps, de la peau et des cheveux telles que Sol de Janeiro, Olaplex, Tarte, MAC et Estee Lauder.

Apple AAPL.O offre une carte-cadeau d'une valeur maximale de 250 $ sur certains produits pendant le cyber week-end. Amazon propose les modèles MacBook Air d'Apple pour le Black Friday avec des remises d'au moins 21 %, selon le site web du distributeur.