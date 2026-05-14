Que pense la Chine d'Elon Musk ? Un visionnaire, parfois un méchant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Elon Musk est en visite en Chine à l'occasion du sommet Trump-Xi

* Ses activités s'inscrivent dans les priorités défendues par Pékin

* Musk est considéré par beaucoup en Chine comme un visionnaire

* En 2021, Tesla a été contraint de présenter ses excuses pour sa gestion des réclamations

* L'empire des véhicules électriques de Musk est confronté à la concurrence des fabricants chinois

(Mises à jour pour ajouter des vidéos virales de Musk sur les réseaux sociaux chinois au paragraphe 6)

En Chine, Elon Musk a été l'objet d'une admiration – et parfois d'une aversion.

Le patron de Tesla TSLA.O a été à la fois salué comme un visionnaire et critiqué par les régulateurs chinois et le public pour sa gestion prétendument maladroite des plaintes des clients.

De plus, la domination de SpaceX et de sa division satellite Starlink a suscité la colère de l'Armée populaire de libération. Et alors que l'écart entre Tesla et ses rivaux chinois dans le domaine des véhicules électriques se réduit, Musk risque de perdre son prestige et son influence.

Musk fait désormais partie d’un groupe de plus d’une douzaine de directeurs généraux et de hauts dirigeants accompagnant le président américain Donald Trump à Pékin pour un sommet avec Xi Jinping, aux côtés de Tim Cook d’Apple AAPL.O et du patron de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang . La délégation se compose en grande partie de dirigeants cherchant à résoudre des problèmes avec Pékin, et l’homme le plus riche du monde n’est pas étranger aux aléas des relations commerciales avec la Chine.

Répondant aux journalistes à sa sortie du Grand Hall du Peuple jeudi, après une cérémonie de bienvenue où il se tenait derrière le cabinet de Trump aux côtés de 13 autres directeurs généraux, Musk a déclaré qu’il souhaitait accomplir « beaucoup de bonnes choses » en Chine.

Quelques heures plus tard, des images de lui tournoyant sur place, téléphone à la main, avant le début de la cérémonie, vraisemblablement pour prendre une photo à 360 degrés de ce décor austère, sont devenues virales sur les réseaux sociaux chinois, les utilisateurs saluant son enthousiasme.

Alors que Tesla est concurrencée par les constructeurs locaux de véhicules électriques sur le plan technologique et tarifaire, l’entreprise – et Musk – restent influents en Chine. Cela s’explique en partie par le fait que les intérêts de Musk rejoignent ceux de Pékin, a déclaré Kyle Chan, chercheur spécialisé dans les technologies chinoises à la Brookings Institution.

« Quand on examine les priorités technologiques de Pékin, beaucoup d’entre elles coïncident presque parfaitement avec celles d’Elon Musk », a déclaré M. Chan, citant les véhicules électriques, les véhicules autonomes, l’IA et les robots humanoïdes, ainsi que les interfaces cerveau-ordinateur et les satellites.

La technologie de conduite autonome de Tesla est toujours considérée comme la norme dans le secteur en Chine, a déclaré M. Chan.

Le constructeur de véhicules électriques Chery s'inspire de Tesla et de Toyota 7203.T , a déclaré son président, Yin Tongyue, lors d'une interview accordée à Reuters le mois dernier. Chery, qui fait actuellement son entrée sur le marché européen, vise à allier l'accent mis par Tesla sur l'innovation à l'obsession de Toyota pour la qualité, a déclaré M. Yin.

En 2018, Tesla est devenu le premier constructeur automobile étranger autorisé à s’implanter en Chine sans partenaire local.

Elle a vendu environ 626 000 voitures en Chine l'année dernière, ce qui en fait le cinquième constructeur automobile du pays en termes de ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables, selon l'Association chinoise des voitures particulières, un groupe industriel. La Chine a représenté environ un cinquième du chiffre d'affaires de Tesla l'année dernière, selon les données de l'entreprise.

L'accent mis par Tesla sur la conception de voitures axées sur les performances des batteries et les logiciels est « sans aucun doute l'une des plus grandes sources d'inspiration pour de nombreux constructeurs automobiles chinois », a déclaré Felipe Munoz, analyste automobile chevronné.

Pendant la pandémie, alors que les constructeurs automobiles traditionnels faisaient face aux confinements et à une pénurie de semi-conducteurs, les entreprises chinoises se sont attelées à étudier les voitures de Tesla et à mettre au point leurs propres versions, a expliqué M. Munoz.

Cependant, l’armée et les diplomates chinois ont vivement critiqué d’autres pans de l’empire commercial de Musk. Le quasi-monopole que détient sa société SpaceX sur les satellites en orbite terrestre basse, qui offrent des communications moins chères et plus fiables, ainsi que son importance dans le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine, ont alarmé Pékin et l’ont incité à créer des alternatives nationales.

« Les excellentes performances des satellites « Starlink » dans ce conflit russo-ukrainien inciteront certainement les États-Unis et les pays occidentaux à utiliser largement « Starlink » » dans le cadre d’éventuelles hostilités en Asie, indiquait un article de septembre 2022 co-rédigé par des chercheurs d’une université d’ingénierie gérée par l’Armée populaire de libération.

« IDOLE MONDIALE »

Bien que sa plateforme de réseaux sociaux X soit interdite en Chine, Musk compte 2,3 millions d’abonnés sur le réseau social chinois Weibo et a été salué sur les réseaux sociaux locaux comme « un pionnier », « Frère Ma » et une « idole mondiale » lors de certains de ses précédents voyages. Même la mère de Musk est devenue une sorte de célébrité en Chine.

Sa visite cette semaine intervient alors qu’il cherche à acheter pour 2,9 milliards de dollars d’équipements destinés à la fabrication de panneaux solaires auprès de fournisseurs chinois, a rapporté Reuters en mars. Cette initiative pourrait désormais se compliquer, la Chine envisageant de limiter les exportations de ses technologies les plus avancées vers les États-Unis.

Tesla cherche également à obtenir l'autorisation des autorités de régulation pour étendre l'adoption de son système d'assistance à la conduite entièrement autonome.

Musk a manœuvré avec prudence en Chine, car le plus grand marché automobile mondial et ses immenses chaînes d'approvisionnement restent essentiels pour soutenir son vaste empire commercial couvrant les véhicules électriques, l'énergie solaire et le programme spatial.

En 2021, Tesla a été contrainte de présenter ses excuses aux consommateurs chinois pour ne pas avoir traité les réclamations d’une cliente en temps opportun. Cette affaire a éclaté après qu’une cliente mécontente s’est hissée sur le toit d’un modèle Tesla lors du salon automobile de Shanghai pour protester contre la manière dont l’entreprise avait géré ses plaintes concernant des freins défectueux, un moment qui est devenu viral sur les réseaux sociaux chinois et a suscité des critiques dans les médias d’État.

En 2021, les Tesla ont été interdites d'accès aux complexes militaires en raison de préoccupations de sécurité liées aux caméras installées sur les véhicules. Cette interdiction n'a été levée qu'après la visite de Musk en Chine en 2024 et la validation de la conformité des données par l'association de l'industrie automobile.

À plus long terme, la plus grande menace pour la popularité de Musk en Chine pourrait venir de l'essor continu de l'industrie automobile locale.

« À mesure que les entreprises chinoises rattrapent, voire dépassent, l’empire technologique d’Elon Musk, son prestige en Chine pourrait commencer à s’estomper », a déclaré Chang Yan, fondateur de Supercharged, un blog populaire sur Weibo consacré aux véhicules électriques.

« Mais il restera probablement une icône au sein de l’industrie technologique chinoise pour ce qu’il a accompli. »