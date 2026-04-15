Que faire en cas de krach boursier ?

marché baissier. (Crédits: Adobe Stock)

Un krach boursier impressionne toujours. Voir les marchés chuter brutalement en quelques séances peut donner l'impression qu'il faut agir vite, vendre, attendre ou au contraire acheter massivement. Pourtant, c'est souvent dans ces moments de stress extrême que les mauvaises décisions sont prises.

Pour un investisseur particulier, l'enjeu n'est pas de prévoir parfaitement le point bas, mais de garder une méthode. Un krach est certes une phase de forte baisse, mais aussi un moment qui révèle la solidité d'une allocation, la pertinence de son horizon d'investissement et sa capacité à rester discipliné.

Dans cet article, nous verrons les bons réflexes à adopter en cas de krach, s'il peut être opportun d'investir pendant la baisse, quels actifs privilégier, et comment rendre son portefeuille plus résistant pour l'avenir.

Les 5 réflexes à avoir en cas de krach

Garder son sang-froid et éviter les décisions impulsives

Le premier réflexe est émotionnel. En période de krach, l'investisseur est souvent mû par la peur de perdre davantage, le sentiment d'urgence, la tentation de « faire quelque chose » immédiatement. Or, une décision prise dans la panique est rarement une bonne décision d'investissement. Il faut au contraire reprendre du recul et éviter toute réaction dictée par le seul stress du moment.

Ne pas vendre dans la panique

Vendre juste après une forte chute revient souvent à cristalliser ses pertes. Tant que les titres ne sont pas cédés, la baisse reste latente. L'histoire boursière montre que les marchés peuvent rebondir rapidement après les épisodes de correction violente, et manquer ces séances de reprise peut peser lourdement sur la performance de long terme. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais arbitrer, mais qu'une vente doit répondre à une logique patrimoniale, pas à un réflexe de peur.

Faire un point sur son horizon d'investissement

Un krach n'a pas la même signification selon que l'on a besoin de son argent dans 1 an ou dans quinze ans. Si l'horizon reste long, la baisse des marchés ne remet pas forcément en cause la stratégie initiale. En revanche, si une dépense importante approche, il peut être utile de revoir la part des actifs risqués. On ne soulignera jamais assez l'importance d'adapter ses placements à son horizon et à son profil d'épargnant.

Profiter des baisses pour investir progressivement

Un krach peut aussi devenir une fenêtre d'entrée intéressante pour qui investit à long terme. Mais au lieu de chercher à acheter exactement au plus bas, il est souvent plus prudent d'investir par étapes. Cette approche progressive permet de lisser les points d'entrée et de réduire le risque de mauvais timing. L'AMF rappelle d'ailleurs qu'un investissement en actions peut être envisagé progressivement, surtout dans une logique de long terme.

Vérifier et rééquilibrer son portefeuille

Les fortes baisses peuvent déséquilibrer une allocation. Une poche actions qui pesait 60 % du portefeuille peut soudain tomber à 45 %, tandis que les actifs défensifs prennent plus de place. Le krach peut donc être l'occasion de réexaminer la répartition de son patrimoine et, si nécessaire, de revenir à l'allocation cible, sans précipitation.

Faut-il investir pendant la baisse ?

Un krach peut créer des opportunités

Quand les marchés chutent fortement, des actifs de qualité peuvent devenir temporairement moins chers. Pour un investisseur de long terme, cela peut permettre d'acheter des ETF ou des actions solides à des niveaux de valorisation plus attractifs qu'en période d'euphorie.

Le risque de vouloir « timer » le marché

Le piège classique consiste à attendre « le vrai point bas ». En pratique, il est presque impossible de l'identifier en temps réel. Beaucoup d'investisseurs attendent trop longtemps, puis reviennent sur les marchés une fois le rebond déjà engagé. Plutôt que de chercher la perfection, mieux vaut accepter qu'on n'achète pas au plus bas, mais dans une zone potentiellement intéressante.

L'intérêt d'investir progressivement plutôt qu'en une fois

Cette méthode est particulièrement utile en période de forte volatilité, car elle évite de tout engager avant une nouvelle jambe de baisse. Elle offre aussi un cadre rationnel, ce qui aide à garder une discipline d'investissement quand les marchés deviennent chaotiques.

Adapter ses investissements à son profil de risque

Même pendant un krach, tout le monde n'a pas vocation à renforcer massivement les actions. Un investisseur prudent pourra préférer augmenter progressivement son exposition via des fonds diversifiés ou des ETF larges, tandis qu'un profil plus offensif pourra accepter une part plus importante d'actions. Rappelons qu'il n'existe pas de rendement élevé sans risque élevé et que la diversification reste essentielle.

Quels actifs acheter ?

Pour de nombreux particuliers, les ETF diversifiés constituent la solution la plus simple pour investir pendant ou après un krach. Ils permettent d'accéder à un grand nombre d'entreprises en une seule ligne, avec des frais généralement inférieurs à ceux des fonds traditionnels. L'AMF souligne que les ETF sont des placements collectifs diversifiés et encadrés.

Les périodes de crise rappellent l'intérêt de privilégier les actions solides avec des fondamentaux robustes : bilan sain, activité compréhensible, rentabilité récurrente, position concurrentielle forte. Ces sociétés ne sont pas immunisées contre la baisse, mais elles traversent en général mieux les périodes difficiles que les valeurs fragiles ou très spéculatives.

Certains secteurs résistent traditionnellement mieux lors des phases de ralentissement ou de stress : santé, consommation de base, utilities. On pourra privilégier ces valeurs défensives dont l'activité dépend moins de la conjoncture, ce qui peut limiter les à-coups sur leurs résultats et leurs cours de Bourse.

En parallèle des actions, il peut être utile de renforcer les actifs défensifs : obligations de qualité, certains fonds en euros, liquidités, etc. Autant de solutions qui peuvent aider à amortir les chocs et à conserver de la flexibilité. Il faut toutefois garder à l'esprit que les obligations ne sont pas sans risque : leur prix varie notamment en fonction des taux d'intérêt.

Comment sécuriser son portefeuille ?

Diversifier ses actifs et ses zones géographiques

La première protection reste la diversification. Répartir son patrimoine entre actions, obligations, supports prudents et liquidités, ainsi qu'entre différentes zones géographiques, permet d'éviter qu'un seul choc n'affecte tout le portefeuille.

Intégrer une part d'actifs défensifs

Un portefeuille 100 % actions peut offrir un fort potentiel à long terme, mais il expose aussi à une volatilité importante. Ajouter des actifs plus défensifs permet de limiter les variations trop brutales et de mieux supporter les périodes de crise, surtout si l'horizon d'investissement se raccourcit.

Conserver une poche de liquidités

Disposer de liquidités est doublement utile : cela évite d'avoir à vendre dans l'urgence en cas de besoin, et cela permet de saisir des opportunités lorsque les marchés corrigent. Cette poche doit rester raisonnable, car trop de liquidités pénalisent la performance à long terme.

Réduire son exposition aux actifs les plus risqués

Une phase de forte baisse peut être l'occasion de faire le tri dans son portefeuille. Les actifs trop spéculatifs, peu liquides ou mal compris méritent souvent d'être réduits en priorité.

Mettre en place un suivi régulier de son portefeuille

Enfin, sécuriser son portefeuille ne se fait pas uniquement au cœur de la crise. Un suivi régulier permet de vérifier qu'il reste cohérent avec ses objectifs, son horizon et son profil de risque. C'est cette discipline, plus que la réaction à chaud, qui fait la différence sur la durée.

En cas de krach boursier, le plus important n'est donc pas de réagir vite, mais de réagir juste. Garder son sang-froid, investir progressivement, privilégier des actifs solides et maintenir une vraie diversification restent les meilleures bases pour traverser la tempête sans perdre le cap.