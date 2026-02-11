 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Que faire de l'action Stellantis après le grand ménage dans les comptes qui va coûter 22 milliards d'euros ?
information fournie par Investir 11/02/2026 à 09:00

Une concession Peugeot, marque du groupe Stellantis (Crédit: / Adobe Stock)

Une concession Peugeot, marque du groupe Stellantis (Crédit: / Adobe Stock)

Il est de coutume qu'un nouveau patron, lorsqu'il arrive à la tête d'un groupe, fasse le grand ménage dans les comptes pour ne pas avoir à assumer le bilan de son prédécesseur et repartir sur des bases comptables assainies. En la matière, Antonio Filosa, au volant de Stellantis depuis juin 2025, a vu les choses en très grand, comme le montre la réaction spectaculaire de la Bourse: l'action a perdu jusqu'à 30% en séance vendredi 6 février après l'annonce de la comptabilisation de charges exceptionnelles colossales avant de se redresser (un peu) par la suite.

Pas de dividende

En juillet 2025, à l'occasion de l'annonce des résultats semestriels, Stellantis avait déjà intégré 3,3milliards d'euros de charges exceptionnelles. Ce n'était qu'un tour de chauffe. Cette fois, le groupe est entré dans le vif du sujet en annonçant un «reset» qui va se traduire par des charges exceptionnelles de 22,2milliards d'euros passées sur le second semestre2025 (soit plus que sa capitalisation boursière), dont 6,5milliards entraîneront des sorties de cash sur les quatre prochaines années. Les comptes vont virer au rouge vif avec une perte nette estimée entre 19 et 21milliards au second semestre, après un déficit de 2,3milliards au terme de la première moitié de l'année. En conséquence, la société ne distribuera pas de dividende au titre de2025 et a demandé au conseil d'administration l'autorisation d'émettre jusqu'à 5milliards d'euros d'obligations hybrides perpétuelles.

Coup de frein sur l'électrique

Pour justifier un tel grand ménage d'hiver, le nouveau patron accable indirectement son prédécesseur, qui avait décidé de donner la priorité à l'électrique. «Les charges exceptionnelles reflètent en grande partie d'avoir surestimé le rythme de la transition énergétique, ce qui nous a éloignés des besoins, des moyens financiers et des désirs réels de nombreux acheteurs», a-t-il affirme-t-il dans un communiqué. Petit signe positif tout de même, le redressement des ventes s'est poursuivi au quatrième trimestre, notamment aux Etats-Unis.

Nous prenons le risque de rester à l'achat mais celui-ci devient spéculatif. On peut estimer que le nettoyage ayant été fait, le marché a intégré les mauvaises nouvelles, tandis que l'activité opérationnelle semble donner de petits signes d'amélioration. Nous ramenons notre objectif de cours à 8,50 euros.

Retrouvez cet article sur INVESTIR

Valeurs associées

STELLANTIS
6,447 EUR MIL +0,18%

Cette analyse a été élaborée par Investir et diffusée par BOURSORAMA le 11/02/2026 à 09:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank