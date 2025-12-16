Que contiennent les propositions de la Commission européenne visant à inverser l'interdiction des moteurs à combustion en 2035 ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Sans changement)

La Commission européenne a rendu publiques mardi des propositions qui inversent l'interdiction effective des ventes de nouvelles voitures à moteur à combustion interne à partir de 2035, cédant ainsi à la pression de l'Allemagne, de l'Italie et des principaux constructeurs automobiles. Le paquet retardé fait suite à un lobbying acharné pour autoriser des technologies transitoires telles que les hybrides rechargeables et les carburants neutres en CO2, alors que les défenseurs du climat et les entreprises axées sur les véhicules électriques avaient fait pression pour que l'objectif initial soit maintenu.

Le paquet révisé réduit l'objectif prévu pour 2035 à une réduction de 90 % des émissions de gaz d'échappement par rapport à 2021, et introduit également des mesures visant à accélérer le passage aux véhicules électriques tout en donnant plus de flexibilité aux constructeurs.

Voici les principaux changements:

RÉVISIONS CONCERNANT LE CO2

Le plan prévoit que les constructeurs automobiles pourront continuer à vendre des véhicules hybrides rechargeables et des véhicules à prolongateur d'autonomie au-delà de 2035. Ceux qui n'atteindront pas la réduction de 100 % des émissions de CO2 devront combler le déficit. Les carburants neutres en CO2 , y compris les biocarburants avancés produits à partir de déchets, comme les huiles de cuisson usagées, et l'acier à faible teneur en carbone seront également pris en compte dans le calcul des émissions, ce qui signifie que les constructeurs automobiles qui produisent des voitures avec cet "acier vert" à faible teneur en carbone fabriqué dans l'UE peuvent contribuer à réduire davantage les chiffres des émissions.

Les constructeurs automobiles qui utilisent ces "flexibilités" ne peuvent alors pas mettre en commun leurs émissions avec celles des marques de véhicules électriques comme Tesla et Polestar pour atteindre les objectifs.

FLOTTES D'ENTREPRISE

Les flottes d'entreprises, qui représentent environ 60 % des ventes de voitures neuves en Europe, devront atteindre des objectifs contraignants en matière d'électrification, basés sur le PIB par habitant des États membres, bien que les petites et moyennes entreprises comptant moins de 250 employés et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros soient exemptées. Les États membres ne fourniront une aide financière que pour les véhicules propres fabriqués dans l'UE, une victoire pour la France, qui a fait pression pour obtenir des incitations à la production locale .

L'électrification des flottes pourrait contribuer à la création d'un marché des véhicules électriques d'occasion, car les sociétés de location conservent généralement les véhicules pendant un an et les sociétés de crédit-bail pendant environ trois ans.

Les objectifs nationaux en matière de part de marché varient de 32 % de voitures zéro émission en 2035 pour la Bulgarie à 100 % pour de nombreux pays plus riches.

Des "SUPER CRÉDITS" POUR UNE NOUVELLE CATÉGORIE DE PETITS VÉHICULES ÉLECTRIQUES

La Commission va créer une nouvelle catégorie pour les petites voitures électriques de moins de 4,2 mètres de long, semblables aux "kei cars" du Japon.

Ces véhicules bénéficieront de "super-crédits" pour les objectifs d'émissions jusqu'en 2034, chaque vente comptant 1,3 fois, ce qui signifie que 10 petits véhicules électriques seraient crédités comme 13.

Cette catégorie pourrait également être utilisée pour d'autres mesures de simplification ciblées de la part des États membres et de l'UE. Renault et Stellantis ont fait pression sur pour que l'UE crée une nouvelle catégorie de petites voitures, arguant que cela permettrait de réduire les coûts et de rendre les VE plus abordables.

VANS

D'ici 2030, les véhicules commerciaux tels que les camionnettes devront atteindre un objectif de réduction des émissions de 40 %, contre 50 % auparavant.

Les constructeurs automobiles seront également autorisés à établir une moyenne de conformité sur une période de trois ans, de 2030 à 2032, ce qui leur donnera plus de flexibilité.

BOOSTER DE BATTERIE

Le paquet comprend également une nouvelle batterie d'appoint, qui bénéficiera d'un soutien financier alors que l'Europe s'efforce de mettre en place des gigafactories et de rivaliser avec la Chine. La Commission injectera 1,8 milliard d'euros pour accélérer la chaîne de valeur des batteries en Europe, dont 1,5 milliard d'euros sous forme de prêts sans intérêt pour les producteurs de cellules de batteries.

La prochaine loi sur l'accélération industrielle, attendue en janvier, est considérée comme un élément clé de la relance des batteries, car elle comprendra des détails sur la priorité à donner au contenu local.