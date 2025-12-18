 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Municipales à Paris: Grégoire (PS) se veut le candidat d'un "Paris populaire"
information fournie par AFP 18/12/2025 à 17:06

Emmanuel Grégoire à Paris le 5 novembre 2025 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Emmanuel Grégoire à Paris le 5 novembre 2025 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le socialiste Emmanuel Grégoire, nouvelle tête de liste à gauche (hors LFI) dans la course à la mairie de Paris, souhaite proposer un projet de "Paris populaire" orienté "vers les plus fragiles", a-t-il déclaré jeudi aux côtés de ses alliés écologistes et communistes.

"Le projet que nous allons proposer aux Parisiennes et aux Parisiens, c'est le projet d'une ville qui soit populaire. Une ville qui protège sa mixité sociale, qui protège son histoire, qui sait que de la différence naît la richesse", a-t-il déclaré devant le restaurant étudiant solidaire La Cop1ne, dans le 14e arrondissement, dirigé par les Ecologistes.

"Paris, c'est une ville merveilleuse, mais quand on est privé d'argent, c'est une ville qui peut être dure", a-t-il ajouté, plaidant également pour une "ville vivante" au travers de ses quartiers et "fière" de ses valeurs.

L'ex-premier adjoint effectuait son premier déplacement de campagne au lendemain de l'annonce d'une alliance historique à gauche au premier tour des municipales à Paris.

Il était accompagné de l'écologiste David Belliard et du communiste Ian Brossat, qui se sont tous deux désistés en sa faveur, ainsi que de Théa Fourdrinier, de Place publique, le parti de Raphaël Glucksmann.

Les discussions sont en cours pour intégrer des membres du mouvement L'Après, auquel appartient Danielle Simonnet (ex-LFI).

Interrogé sur une éventuelle alliance avec la candidate LFI Sophia Chikirou au second tour, Emmanuel Grégoire a une nouvelle fois écarté l'hypothèse.

"Ça va se jouer entre Rachida Dati et nous, il n'y a pas d'autre possibilité", a-t-il déclaré, réfutant l'idée que Sophia Chikirou puisse être en position de se maintenir au second tour avec un score de plus de 10%.

"Notre responsabilité est immense (...) face à un risque de droite populiste qui est très très grand pour notre ville", a plaidé David Belliard, regrettant un "recul sur l'écologie, la justice sociale, le féminisme, l'antiracisme".

"Soit notre ville se met du côté de l'égoïsme social, ce serait le cas si Dati devait gagner les élections, soit nous avançons du côté de la justice sociale, du progrès social, de l'écologie", a déclaré de son côté Ian Brossat.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en hausse, entre BCE et inflation
    information fournie par AFP 18.12.2025 18:30 

    La Bourse de Paris a terminé en hausse jeudi, après avoir digéré sereinement la dernière réunion de la Banque centrale européenne (BCE) de l'année et salué le ralentissement inattendu de l'inflation aux Etats-Unis en novembre. Le CAC 40 a pris 0,80%, à 8.150,64 ... Lire la suite

  • Le losange, logo de la marque Renault. (Crédit: / Adobe Stock)
    Renault salue le relèvement de sa note de crédit
    information fournie par AOF 18.12.2025 18:02 

    (AOF) - Renault a communiqué en saluant le relèvement de sa note de crédit à BBB- par S&P Global, avec une perspective stable. Auparavant, la note était de BB+. Pour le constructeur automobile, l’amélioration de cette note reflète la transformation profonde

  • La centrale nucléaire de Gravelines (Nord), le 11 avril 2025 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )
    Réacteurs nucléaires EPR2: nouveau surcoût pour le "chantier du siècle"
    information fournie par AFP 18.12.2025 18:01 

    Nouveau surcoût pour "le chantier du siècle" de la relance du nucléaire : le géant électricien EDF a revu en hausse la facture prévisionnelle du programme de 6 réacteurs EPR2, qui a enflé de 40% par rapport à l'estimation initiale. A 72,8 milliards d'euros, ce ... Lire la suite

  • Rachida Dati à Nantes, le 27 septembre 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Enquête pour corruption et perquisitions chez Rachida Dati
    information fournie par AFP 18.12.2025 17:56 

    Nouveau tourment à trois mois des élections municipales: des perquisitions ont été menées jeudi au domicile de Rachida Dati, candidate à Paris, ainsi que dans sa mairie du 7e arrondissement de la capitale, dans le cadre d'une enquête pour corruption. La ministre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank