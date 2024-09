Quatrième mois de baisse consécutive pour le marché automobile français

(AOF) - En août, les immatriculations de voitures particulières neuves (VPN) ont reculé de 24% par rapport à la même période de l’année 2023, plaçant le marché dans le rouge pour le quatrième mois consécutif. Le cabinet AAA Data souligne que "sur le cumul de l’année (de janvier à août), le gain engrangé par rapport à la même période l’année dernière est maintenant effacé". Il s’était vendu 113 599 unités en août 2023, en hausse de +24% par rapport à août 2022. Les achats des particuliers ont reculé de -22% par rapport à août 2023, et ceux des sociétés hors automobile de -32%.

“Le contexte politique incertain impacte la sphère économique, avec des ménages déjà confrontés à des prix et taux d'intérêt restant élevés, et des entreprises adoptant une posture attentiste concernant leurs investissements", commente Marie-Laure Nivot, head of automotive market analysis chez AAA Data.

AAA Data souligne qu'après plusieurs mois de croissance, les ventes des voitures hybrides en France " se stabilisent ": cette motorisation est la première chez les VPN avec 43% du marché soit 11 points de plus qu'en août 2023. Les hybrides légères (MHEV) font un bond de 21% et les hybrides non rechargeables (HEV) de 7%, représentant respectivement 15% et 20% du marché. En revanche, les hybrides rechargeables (PHEV) chutent de 35% (7% du marché).