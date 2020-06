Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quatre morts et plusieurs blessés après une explosion dans une mosquée de Kaboul Reuters • 12/06/2020 à 12:07









KABOUL, 12 juin (Reuters) - Une explosion dans une mosquée de Kaboul a entraîné la mort de quatre personnes et en a blessé plusieurs autres vendredi, a annoncé le ministère de l'Intérieur afghan dans un communiqué. "Des explosifs placés à l'intérieur de la mosquée Shir Shah-E-Suri ont été activés pendant la prière du vendredi", rapporte le communiqué, ajoutant que le mollah de la mosquée de Kaboul Ouest figurait parmi les personnes tuées. L'attentat n'a pour le moment pas été revendiqué. Les États-Unis veulent faciliter les pourparlers de paix entre le gouvernement afghan et les taliban pour mettre fin à 18 ans de guerre. Le groupe État islamique est également présent dans le pays et a mené des attaques de grande envergure à Kaboul ces derniers mois. (Orooj Hakimi, Sayed Hassib et Hameed Farzad; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

