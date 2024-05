Quatre membres intègrent le comité du label ISR

Quatre nouveaux membres ont intégré le comité du label ISR, qui passe de 13 à 14 personnes, en incluant Michèle Pappalardo, la présidente.

Il s’agit de Léa Dunand-Chatellet, gérante et directrice de l’investissement responsable chez DNCA Finance, Beatrice Guedj, responsable de la recherche et de l’innovation chez Swiss Life Asset Management, Anne-Claire Impériale, responsable ESG et engagement chez Sycomore AM et France Vassaux, partner chez Simmons & Simmons et ancienne directrice déléguée de France Invest.

Parallèlement, Marie-Pierre Peillon (Groupama Asset Management), Delphine Gibassier (Vert de Grisà) et Katheline Schubert (Université Paris 1) ont quitté le comité.

Laurence Marchal