Quatre associés d' EQT s' unissent au sein d' une société commune

(NEWSManagers.com) - Quatre associés d' EQT ont créé une société appelée Bark Partners. Conni Jonsson, Thomas von Koch, Harry Klagsbrun et Per Franzén vont transférer à cette nouvelle structure la majorité de leurs actions dans la société suédoise de private equity à leur coût d' acquisition. Après le transfert, Bark Partners détiendra au total 15,2 % du capital d' EQT et en sera ainsi le deuxième actionnaire.

EQT a été informé que la participation de Bark Partners a une vocation long terme. La nouvelle société assume aussi la responsabilité des engagements de blocage que les quatre propriétaires détenaient individuellement sur les actions qui feront l' objet du transfert.

Cette annonce intervient dans le sillage de l'introduction réussie d'EQT fin septembre.